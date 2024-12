De nouvelles illustrations réalisées par Hiro Mashima ont été dévoilées pour célébrer le lancement du jeu !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust invitent tous les fans à explorer le Royaume de Fiore dans leur nouveau action-RPG, FAIRY TAIL 2, désormais disponible partout dans le monde sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®. Pour célébrer l’événement, les fans pourront découvrir une toute nouvelle bande-annonce et une nouvelle illustration exclusive de Hiro Mashima, créateur de la série originale du manga et de l’anime FAIRY TAIL.

Suite directe du jeu de 2020 et basé sur la célèbre franchise FAIRY TAIL, ce nouveau action-RPG plonge les joueurs dans l’apogée frénétique de l’Arc de l’Empire Arbaless. Grâce à un système de combat retravaillé, les joueurs vont pouvoir découvrir des batailles magiques plus spectaculaires et plus exaltantes que jamais. En incarnant des membres de la guilde FAIRY TAIL, tels que Natsu et Lucy, les fans peuvent explorer librement et sans interruption le Royaume de Fiore, tout en affrontant Zeleph, l’Empereur Spriggan, son équipe d’élites, les 12 de Spriggan et le Dragon Noir Acnologia.

Une histoire totalement inédite, « La Clé vers l’inconnu », permettra également aux fans de découvrir de nouveaux événements qui se dérouleront après la bataille finale. Au cours de quatre chapitres exclusifs, les joueurs participeront à diverses quêtes et rencontreront de nombreux personnages inattendus. Il exploreront également des lieux emblématiques de l’anime et du manga, ainsi que de tous nouveaux lieux du jeu FAIRY TAIL 2.

Des détails additionnels sur les DLC à venir ont également été révélés. Le premier DLC sera disponible le 23 décembre 2024 et comprendra les costumes « Complet Set » et « Concours Miss FAIRY TAIL ». À partir de janvier 2025, un DLC supplémentaire sera disponible, comprenant le scénario bonus « FAIRY TAIL Hot Springs » et d’autres objets tels qu’un « Outfit Set : Swimsuit ».

FAIRY TAIL 2 est désormais disponible en édition standard ainsi qu’en édition FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe, qui comprend le jeu de base, des costumes alternatifs en collaboration avec la série Atelier Ryza, un bonus « Atelier Lucy », ainsi que divers objets utiles dans le jeu.

Pour poursuivre l’aventure, les fans peuvent également acheter le Season Pass, qui comprendra un scénario bonus, une arène où ils pourront re-défier les boss, plus de personnages jouables, des costumes alternatifs pour Erza et Wendy, et bien plus encore.

Tous les joueurs qui achètent le jeu en version numérique avant le 6 janvier 2025 recevront le costume bonus « Natsu d’Edolas » pour Natsu.

En plus de l’édition standard, les fans peuvent désormais précommander deux éditions spéciales : l’édition FAIRY TAIL 2 GUILD BOX, qui comprend le jeu de base, l’artbook visuel « Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 » inspiré par le « Sorcerer Magazine » vu dans l’œuvre originale, un Shikishi spécial avec finition holographique (3 variantes au total), et plus encore. Les fans peuvent également acquérir l’édition FAIRY TAIL 2 COMBO SET qui contient, en plus des éléments inclus dans la GUILD BOX, une illustration spéciale sur toile, avec reproduction de la signature du créateur de la série, Hiro Mashima.

Tous les joueurs qui achèteront FAIRY TAIL 2, en version physique ou numérique, avant le 6 janvier 2025, recevront en bonus exclusif le costume « Concours Miss FAIRY TAIL » pour Lucy, à titre de bonus d’achat anticipé.

FAIRY TAIL 2 est dès à présent disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®. FAIRY TAIL 2 comprendra des voix japonaises avec des textes en anglais et en français.