Le directeur Hideki Kamiya est de retour dans l’univers du cultissime Ōkami, pour créer un tout nouveau récit d’aventure.

Sorti en 2006 et plébiscité par la critique, Ōkami a conquis le cœur des joueurs du monde entier. Aujourd’hui, lors des Game Awards 2024, et à la surprise et au plaisir des spectateurs du monde entier, Capcom a annoncé que ce classique de l’action-aventure aurait droit à une suite actuellement en préparation.

Hideki Kamiya, directeur du très apprécié Ōkami original, revient en tant que directeur pour ce nouveau projet, qui est co-développé par plusieurs studios comprenant divers membres de l’équipe originale d’Ōkami, dont M-TWO Inc, Machine Head Works Inc et CLOVERS Inc, dont fait partie Hideki Kamiya.

Amaterasu et ses amis reviennent pour une nouvelle histoire poétique remplie d’aventures palpitantes dans un décor japonais unique. À quoi ressemblera leur prochaine aventure ? Il faudra attendre un peu avant d’en savoir plus, mais toute l’équipe de développement espère que les fans et les nouveaux venus seront excités à la suite de cette annonce.

Qu’est-ce que Ōkami ?

Ce monde reprend vie.

Initialement sorti en 2006 et situé dans un univers inspiré du Japon, Okami, chef-d’œuvre de l’action-aventure, invite les joueurs à incarner Amaterasu, la déesse du soleil, et à embarquer dans une aventure époustouflante pour restaurer la vie et l’harmonie.

Le titre propose au joueurs de découvrir un gameplay captivant et un développement riche des personnages tout en surmontant de nombreux défis grâce à une mécanique unique : le Pinceau Céleste.

Avec son univers enchanteur, son histoire poignante et ses nombreux éléments exceptionnels, Okami demeure un classique intemporel, chéri par les fans du monde entier plus de dix ans après sa sortie originale.

Profil: Director Hideki Kamiya (CLOVERS Inc.)

Né en 1970 à Matsumoto (préfecture de Nagano), Japon. Directeur de Resident Evil 2 (1998), Devil May Cry, Viewtiful Joe, Ōkami, Bayonetta, The Wonderful 101.

En tant que directeur exécutif, Hideki Kamiya était responsable d’éléments tels que la supervision, la planification initiale et l’histoire de Bayonetta 2, Bayonetta 3, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, et Sol Cresta.

Après avoir collaboré avec Capcom, Clover Studios et PlatinumGames, Hideki Kamiya a rejoint CLOVERS Inc. en octobre 2024 en tant que directeur du studio et concepteur en chef. Il occupe actuellement le poste de réalisateur pour le très attendu « Okami sequel ».

Message d’Hideki Kamiya

Message à tous

« À bientôt… »

Combien de temps s’est écoulé depuis que cette histoire s’est conclue par ces mots ?

Jamais je n’aurais imaginé que le jour viendrait où je retournerais vers Okami pour poursuivre cette histoire de mes propres mains. Même à cet instant, je suis envahi par un mélange de stupéfaction prudente, comme si tout cela n’était qu’un rêve, et d’une joie indescriptible à l’idée que ce miracle soit bel et bien réel.

Ce miracle n’aurait jamais vu le jour sans toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à ce projet, les amis qui ont cru en moi et m’ont rejoint chez CLOVERS Inc., et surtout, les voix de vous tous qui avez continué à soutenir Okami au fil des années. Pour cela, je vous adresse ma gratitude la plus sincère et profonde.

Tel un soleil puissant qui se lève, ce projet est enfin en marche. Pourtant, pour l’instant, ce n’est encore qu’un petit bourgeon qui commence à éclore. Nous sommes déterminés à remplir ce nouveau chapitre d’Okami de fleurs vibrantes et colorées, et à faire de notre mieux pour honorer la promesse de ce « À bientôt. ».

Attendez avec enthousiasme. Nous avons hâte de vous dévoiler ce qui s’annonce.