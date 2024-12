SEGA of America a dévoilé un trio de nouvelles annonces à l’occasion de la cérémonie The Game Awards 2024, organisée au Peacock Theater de Los Angeles. Un nouveau jeu de course a été révélé pour la licence Sonic the Hedgehog, aux côtés de deux nouveaux projets signés Ryu Ga Gotoku Studio.

Sonic Racing: CrossWorlds est un jeu de course mettant en scène les personnages de l’univers Sonic the Hedgehog™ : il propose une mécanique originale de course qui promet d’emporter les fans de Sonic dans une toute nouvelle dimension.

Le nouveau projet VIRTUA FIGHTER a été confirmé en même temps que Project Century. Les deux titres sont développés par les créateurs de la licence Like a Dragon™, le célèbre Ryu Ga Gotoku Studio. Le prochain jeu de la série, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii™, sortira le 21 février 2025.

« SEGA continue d’explorer les trésors de son catalogue pour faire revenir les licences que les fans réclament » déclare Shuji Utsumi, Président et COO de SEGA Corporation. « Cette année, nous sommes fiers de dévoiler Sonic Racing: CrossWorlds, un tout nouvel épisode pour la série Virtua Fighter ainsi qu’un tout nouveau concept par RGG Studio que nous appelons Project Century pour le moment. Ces titres s’ajoutent aux annonces réalisées l’année dernière telles que Crazy Taxi™, Jet Set Radio™ et autres. Nous allons poursuivre notre exploration des opportunités pour étoffer notre incroyable catalogue d’édition à l’avenir. »

Avec ces nouveaux titres prometteurs, SEGA étoffe son catalogue de jeux, qui inclut notamment le jeu de rôle Metaphor: ReFantazio, consacré aux Game Awards dans les catégories suivantes :

Meilleure Narration (Best Narrative)

Meilleure Direction Artistique (Best Art Direction)

Meilleur RPG (Best RPG)

Les fans désireux de fêter le 30ème anniversaire de Virtua Fighter et d’en savoir plus sur l’avenir de la licence – à la fois le projet Legacy VIRTUA FIGHTER et le nouveau projet VIRTUA FIGHTER – ont également pu profiter d’un live VF Direct spécial.

Enfin, le Pack Sonic the Hedgehog 3: Le Film pour SONIC X SHADOW GENERATIONS™ est disponible dans le cadre de la Digital Deluxe Edition sur consoles et PC. Il est possible de découvrir une nouvelle version de Shadow et de jouer dans un niveau original inspiré du nouveau film, Sonic the Hedgehog 3.