Votre cher rédacteur était malade et l’article des promotions a une journée de retard… Nous en sommes désolés. Voici la cinquantième sélection des promotions sur l’eShop, avec des belles compilations très intéressantes pour les fêtes de fin d’année !

Moving Out & Moving Out 2 Bundle

17,99€ au lieu de 44,99€

Nous commençons avec ce super bundle disponible à un super prix ! Moving Out & Moving Out 2 Bundle est disponible sur l’eShop à 17,99€ au lieu de 44,99€ jusqu’au 4 janvier !

Les Moving Out sont des jeux au concept très simple. Nous incarnons une équipe de déménageurs et nous devons faire équipe avec nos amis afin de tout déballer (ou remballer) le plus rapidement possible ! Les deux jeux dans ce bundle sont parfaits pour s’amuser avec ces amis, et si vous cherchez un peu de fun pendant les fêtes, n’hésitez pas. Notre testeur avait mis 8,4 sur 10 pour le premier et 8,6 sur 10 pour le deuxième !

Vous pouvez lire nos tests ici et ici.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice

3,99€ au lieu de 39,99€

On se demande régulièrement si les petites promotions ne sont pas des arnaques… Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice, est un excellent jeu qui se retrouve sur l’eShop à 3,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 31 décembre.

Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice est un jeu qui s’amuse avec la limite du politique correct. Avec un humour à toute épreuve, des graphismes cartoons, des énigmes logiques et à la fois loufoques, Leisure Suit Larry – Wet Dream Dry Twice est un excellent jeu pour se détendre un peu sans se prendre la tête. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

CorpoNation: The Sorting Process

9,74€ au lieu de 14,99€

Première promotion pour ce jeu sorti en mai 2024 ! CorpoNation: The Sorting Process est disponible sur l’eShop à 9,74€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 24 décembre.

Vous aimez Papers, Please ? Orwell: Keeping an Eye On You ? CorpoNation: The Sorting Process est un jeu dans la même vague 1984, dans lequel nous incarnons un employé d’une entreprise un peu particulière… CorpoNation: The Sorting Process est un excellent jeu… à condition que vous jouez en mode portable ! Le mode docké est un peu frustrant et c’est pourquoi le jeu n’a « que » la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos

1,99€ au lieu de 19,99€

Deux euros pour cette pépite ! N’hésitez surtout pas : Rogue Heroes: Ruins of Tasos est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 4 janvier !

Vous n’avez pas beaucoup d’argent et vous cherchez une pépite incroyable sans trop dépenser ? Rogue Heroes: Ruins of Tasos vous ravira certainement. Ce roguelite dans l’univers Zelda est un superbe jeu qui vous captivera pendant (au minimum) une dizaine d’heures ! Pour deux euros, c’est vraiment l’affaire de la semaine. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Blasphemous + Blasphemous II Bundle

26,99€ au lieu de 44,99€

Nous terminons avec ce merveilleux bundle ; Blasphemous + Blasphemous II Bundle est en promotion sur l’eShop à 26,99€ au lieu de 44,99€. La promotion dure jusqu’au 4 janvier.

Ce bundle nous offre deux pépites du metroidvania à un prix très intéressant ! Si vous aimez cet univers un peu dérangeant, au gameplay cruel et aux magnifiques graphismes, alors il ne faut pas hésiter. Le premier Blasphemous avait eu la note de 8,3 sur 10 et le deuxième 8,6 sur 10 !

Vous pouvez lire nos tests ici et ici.