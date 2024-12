Les fans peuvent se rendre à Scranton, en Pennsylvanie, pour découvrir un nouveau niveau spécial et quatre personnages jouables inspirés de la série populaire : The Office.

10:10 Games, en collaboration avec Funko, Inc. et Universal Products & Experiences, annonce aujourd’hui que des personnages et des moments emblématiques inspirés de la version américaine de The Office arrivent dans le jeu d’action-aventure Funko Fusion.

Le DLC Cameo The Office Pack ajoute quatre nouveaux personnages jouables, Michael, Dwight, Jim et Pam, chacun doté d’armes et de compétences uniques. De plus, ce DLC propose aussi un niveau bonus unique, le niveau Caméo, qui permet aux fans d’explorer en jeu une reconstitution de la succursale de Dunder Mifflin à Scranton, avec des éléments bien connus de la célèbre série télévisée et de nombreux easter eggs à découvrir pour les fans de longue date.