Selecta Play, le développeur Nakama Game Studio et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine d’éditions physiques pour Bubble Ghost Remake, une toute nouvelle version du classique rétro, disponible le 27 mars 2025 sur Switch en édition Standard et Deluxe.

Guidez un petit fantôme et sa bulle à travers un château enchanté plein de dangers et de défis dans cet incroyable remake de Bubble Ghost. Surmontez les niveaux de compétence et résolvez des énigmes ingénieuses tout en découvrant l’histoire derrière l’esprit de Heinrich Von Schinker.

Cette réimagination du jeu propose des graphismes et un son entièrement mis à jour, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux modes de jeu, des boss finaux difficiles, des objets de collection et bien d’autres secrets qui complètent une aventure passionnante et stimulante dans un château magique qui vous tiendra en haleine pendant des heures. Êtes-vous prêt à faire exploser la bulle et à découvrir les secrets du château ?