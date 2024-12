Square Enix lance une démo de FANTASIAN Neo Dimension, le RPG acclamé par la critique du légendaire Hironobu Sakaguchi et du compositeur de renom Nobuo Uematsu, sorti plus tôt ce mois-ci sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Steam.

La démo permet aux joueuses et aux joueurs d’expérimenter les premières heures du jeu et de tester les mécaniques de combats multidimensionnels tout en commençant à résoudre l’étrange mystère de ce monde et des souvenirs perdus de Leo. Celles et ceux qui lanceront la démo pourront poursuivre leur aventure avec Leo en transférant leur progression dans le jeu complet. Square Enix a également publié un accolades trailer aujourd’hui illustrant les réactions positives suscitées par le jeu depuis son lancement.