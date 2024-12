Ptéra‑ex, Mew‑ex et Celebi‑ex sont à l’affiche de la dernière extension qui regorge de merveilleuses nouvelles cartes.



Découvrez dès maintenant une toute nouvelle extension de cartes du Pokémon Trading Card Game Pocket ! Les Pokémon fabuleux Mew et Celebi débarquent en tant que Pokémon-ex pour rendre votre collection encore plus merveilleuse. Ils n’arrivent pas seuls : Ptéra-ex, un Pokémon de type Combat, débarque aussi dans le JCC Pokémon Pocket dans le style préhistorique qui le caractérise. L’extension L’Île Fabuleuse contient plus de 80 cartes, dont 5 nouvelles superbes cartes de Pokémon-ex, 5 nouvelles cartes Dresseur, ainsi que d’exceptionnelles cartes immersives pour vous plonger dans le monde merveilleux des Pokémon.