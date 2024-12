Comme chaque année, la fin du mois de décembre signifie beaucoup pour les joueurs, des cadeaux et donc des jeux à offrir ou à se faire offrir sous le sapin par le papa Noël ! Cette année, nous changeons un peu la donne, avec toute cette négativité ambiante dans le monde, nous avons décidé de nous focaliser sur le positif et nous avons demandé alors à notre équipe de faire son top 3 de l’année ainsi que sa recommandation d’achat pour Noël. Et bien sûr un petit bilan et justification de leurs choix !

On sent que cette année marque une fin de carrière de la Nintendo Switch, cependant elle n’a pas démérité comme le prouve le top de l’équipe avec beaucoup de sorties de jeu, notamment par Nintendo qui nous a fourni des titres comme Another Code: Recollection, Mario vs Donkey Kong, Princess Peach: Showtime !, Paper Mario : La Porte Millénaire, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree ou encore Mario & Luigi : L’épopée fraternelle. Donc du remake, mais surtout beaucoup de nouveautés avec des licences qu’on attendait depuis longtemps et un Zelda très surprenant ! Mais les éditeurs tiers ont aussi été généreux avec une double dose de Phoenix Wright avec Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy puis Ace Attorney Investigations Collection, mais aussi des pépites comme Unicorn Overlord, Romancing SaGa 2, Ys X: Nordics, Dragon Quest III HD-2D Remake. Mais les indépendants ne sont pas en reste avec la pépite Balatro, notre chouchou Cat Quest III ou encore Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Bref si vous n’avez pas réussi à trouver un jeu à faire cette année c’est sûrement que vous étiez trop occupés à jouer à ceux des années précédentes et donc votre backlog ne va cesser de s’agrandir !

Mais trêve de bilan et passons au Top de l’équipe et à leurs recommandations pour Noël !

Lordo (Rédacteur, Testeur, Développeur)

Top 1 : Super Mario Party Jamboree

Top 2 : Gundam Breaker 4

Top 3 : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Mon bilan : Une année qui ne m’a pas plus emballé que ça, j’ai beaucoup fait de jeux sortis il y a un moment sur Switch, mais le plaisir d’avoir un Gundam Breaker sur notre petite console me régale quand même énormément, Eiyuden est une belle surprise qui a été bonifié avec ses mises à jour quant à Super Mario Party Jamboree nous avons là le meilleur Mario Party existant et ça fait plaisir !

Ma recommandation pour Noël : C’est toujours difficile de n’en choisir qu’un, mais j’avoue que Super Mario Party Jamboree est mon chouchou de cette fin d’année, très complet et très simple à prendre en main, pour s’amuser entre collègues ou entre amis c’est vraiment l’idéal. À mettre entre toutes les mains mais attentions à ne pas trop s’énerver quand on vous vole une étoile durement gagnée !

Fire_Akuma (Webmaster, Rédacteur, Testeur)

Top 1 : Mario & Luigi : L’épopée fraternelle

Top 2 : Ace Attorney Investigations Collection

Top 3 : Ys X: Nordics

Mon bilan : Une très belle année de transition avant la prochaine génération pour ma part, avec mon top 3 qui se paye le luxe de jeux traduits en français. C’est certain, on attend la Nintendo Switch 2 pour avoir vraiment une masse de jeux à découvrir, mais 2024 n’a pas été synonyme d’ennui pour moi.

Ma recommandation pour Noël : Si vous êtes en mode famille, certainement Super Mario Party Jamboree qui est le meilleur Mario Party depuis l’ère de la Nintendo 64, et de loin.

LarryL (Rédacteur, Correcteur, Testeur)

Top 1 : Core Keeper

Top 2 : The Vale: Shadow of the Crown

Top 3 : Balatro

Mon bilan : Nous avons eu une année assez vide en “gros jeux”, avec peu de titres très emballants. Fort heureusement, la scène indépendante continue de briller et selon moi sauve un peu l’année de la Nintendo Switch.

Ma recommandation pour Noël : Pour de belles soirées en famille à un petit prix, foncez sur PlateUp! Ce roguelike gestion de cuisine promet de belles dizaines d’heures de fun.

Martien (Testeur)

Top 1 : Hot Lap Racing

Top 2 : Another Code: Recollection

Top 3 : The World After

Mon bilan : Une année dans la continuité des précédentes pour la Switch. Les jeux indépendants tirent leur épingle du jeu, les remakes et remasters ont toujours le vent en poupe, et les jeux estampillés Nintendo sont toujours bons, mais distribués au compte-goutte. Vivement l’année prochaine avec la sortie de la Switch 2.

Ma recommandation pour Noël : Let’s Sing 2025 pour chanter faux en famille !

Kurosekai (Rédacteur, Testeur)

Top 1 : The Legend of Heroes: Trails through Daybreak

Top 2 : Ace Attorney Investigations Collection

Top 3 : Emio – L’Homme au sourire : Famicom Detective Club

Mon bilan : Encore une année aux allures de remplissage avec quelques surprises inédites par-ci par-là bien sympathiques. La plus grande surprise provenant selon nous du très mature Emio, épisode inédit proposé par Nintendo de la série Famicom Detective Club que nous ne pensions jamais revoir et en plus en français. Il aurait pu se placer plus haut dans le top étant donné son statut de jeu inédit, mais le fanboyisme fait que Ace Attorney se devait être devant et que notre amour du JRPG ne permettait pas un top sans RPG. Impatient de voir la prochaine génération, mais également impatient pour mars 2025 et Xenoblade X sur Switch !

Ma recommandation pour Noël : Super Mario Party Jamboree

Parconico (Testeur)

Top 1 : Beyond Galaxyland

Top 2 : Crypt Custodian

Top 3 : The Land Beneath Us

Mon bilan : Encore une belle année qui s’achève pour la Nintendo Switch. S’il y a bien eu d’excellents jeux Nintendo sortis cette année, je préfère mettre en valeur les jeux indés disponibles sur notre console hybride. Beyond Galaxyland a été une révélation pour moi cette année. C’est un RPG qui a tout pour plaire : graphismes, univers, histoire, gameplay, bande-son, tout frôle la perfection. Ensuite Crypt Custodian est un excellent metroidvania pour ceux qui attendent désespérément Hollow Knight Silksong. Enfin, The Land Beneath Us saura ravir les fans de roguelite tactique.

Reader (Rédacteur, Testeur)

Top 1 : Forgotten Memories – Remastered

Top 2 : Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Top 3 : MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

Mon bilan : Une année un peu sous le signe des “remasters” et autres HD, mais une très belle année quand même ! La Nintendo Switch prouve qu’elle en a toujours sous le capot, même si sa petite sœur est sur toutes les lèvres… De mon côté, j’ai hâte de découvrir les nouveautés Switch à venir, que ce soit sur la version actuelle et la future console plus ou moins annoncée… ! (Et j’en profiterais aussi pour finir certains jeux acquis l’an dernier…).

Ma recommandation pour Noël : Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves, parfait pour les plus petits et leurs parents, pour peu que l’on adhère aux Schtroumpfs !

Hadratoze (Testeur)

Top 1 : Mario & Luigi : L’épopée fraternelle

Top 2 : Cavern of Dream

Top 3 : Super Mario Party Jamboree

Mon bilan : Nous pourrions dire que l’année 2024 de Nintendo a été “discrète”. Pourtant, il y a eu de nouveaux titres pour des séries bien connues telles que Super Mario Party Jamboree ou Super Monkey Ball Banana Rumble. De plus, les jeux indépendants étaient là pour combler les trous laissés entre chaque sortie provenant de Nintendo. Maintenant, j’attends avec impatience le reste des jeux prévus pour la console, en espérant que l’éventuelle annonce de la nouvelle console de Nintendo ne fasse pas trop d’ombre aux futures sorties. Pour terminer, j’ai remarqué que de nombreux développeurs de l’époque Nintendo 64 et PS1 ont refait surface. Ils proposent de nouvelles expériences de jeu pour émuler ces vieilles consoles, comme Cavern of Dream.

Ma recommandation pour Noël : Paper Mario : La Porte Millinéaire, un excellent RPG de base et parfait pour les débutants. Le charme du jeu est omniprésent dans toute l’aventure et ça évite de dépenser 100€ minimum pour la version Gamecube.

Linadonia (Rédacteur)

Top 1 : Yakuza Kiwami

Top 2 : Card-en-Ciel

Top 3 : Castlevania Dominus Collection

Mon bilan : Une année riche en compilation de jeux rétro à prix modiques, ce qui a permis à beaucoup de gens de découvrir des classiques ou rejouer à des jeux du cœur. Quelques belles surprises cette année pour une console en fin de vie et un peu de déception quant à la non-annonce actuelle de la console successeure.

Ma recommandation pour Noël : TMNT Shredder’s Revenge. Un excellent roguelike basé sur les Tortues Ninja jouables en multijoueur. Les combats sont palpitants, de bons combos de pouvoir possibles et une histoire qui va droit au but sans devoir s’étaler pendant 50h sur des détails inutiles comme une certaine licence de chez Atlus. De plus il sera mis à jour bientôt avec de nouveaux contenus et personnages jouables.

Cooky (Testeuse)

Top 1 : Pan’orama

Top 2 : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Top 3 : Cat Quest III

Mon bilan : Une nouvelle année pleine de petites pépites insoupçonnées. Pan’orama, rappelant aisément Dorfromantik, en est l’exemple parfait. Le retour de Cat Quest fut un véritable bonheur et l’incarnation de l’illustre Zelda, une aventure incroyable que j’ai adoré découvrir ! Qu’en sera-t-il de l’année prochaine ? L’arrivée de la nouvelle console de Nintendo signera-t-elle le déclin de notre très chère Switch…? Encore quelques mois de patience… J’ai hâte !

Ma recommandation pour Noël : Si l’actualité place souvent en tête de gondole les grands noms du jeu vidéo (Mario, Zelda…), n’hésitez pas à faire une petite place aux titres un peu moins connus, mais tous aussi intéressants… Tout en gardant une place certaine pour les grands chouchous de Nintendo, qui sont aussi les nôtres ! Si vous avez aimé Dorfromantik sur plateau, Pan’orama pourrait bien être une belle surprise…

Tyrannus (Testeur)

Top 1 : Paper Mario : La Porte Millénaire

Top 2 : Mario & Luigi : L’épopée fraternelle

Top 3 : Another Code: Recollection

Mon bilan : Une belle année qui ne m’a pour autant pas laissée jouer autant et a tout ce que je souhaitais. Toujours est-il que pour une console dite en fin de vie, il y en a eu pour tous les goûts et surtout de belles et grosses licences. Elle a surtout vu sortir un remake de Paper Mario : La Porte du Millénaire sorti sur GameCube que l’on peut à nouveau se procurer à prix correct.

Ma recommandation pour Noël : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom qui est vraiment très beau et offre un gameplay plutôt sympathique et inédit pour la licence Zelda

ThomasR555 (Correcteur, Testeur)

Top 1 : Little Kitty Big City

Top 2 : Ace Combat 7 Skies Unknown

Top 3 : Kingdom Come : Deliverance – Royal Edition

Mon bilan : Toujours autant de bons titres cette année pour la Nintendo Switch après autant d’années d’existence, aussi bien des gros jeux que des petites pépites indépendantes. Même si le gros de sa carrière est maintenant derrière elle, la console hybride garde encore de sérieux arguments pour convaincre / séduire les joueurs, et c’est tant mieux !

Ma recommandation pour Noël : Mario Party Jamboree, pour des soirées de fin d’année en famille endiablées !

Kiko (Rédactrice, Testeuse)

Top 1 : Endless Ocean Luminous

Top 2 : Core Keeper

Top 3 : Mika and the Witch’s Mountain

Mon bilan : Une année qui ne m’a laissé que peu de temps pour jouer malgré les très nombreuses sorties qui m’ont fait de l’œil. Ce n’est pas grave, je vais me rattraper en 2025.

Spoudy (Rédacteur)

Top 1 : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Top 2 : Balatro

Top 3 : Pas de Top 3

Mon bilan : Grande année, pas beaucoup de temps pour jouer, mais j’ai quand même pu voir de bons jeux passer. Hâte de découvrir les sorties de 2025 !

Ma recommandation pour Noël : Mario Party Jamboree, top pour s’amuser en famille, et comme on est en général réuni à Noël, c’est le bon moment pour s’amuser !

Sasha (Correctrice)

Top 1 : Cat Quest III

Top 2 : Paper Mario : La Porte Millénaire

Top 3 : Super Mario Party Jamboree

Mon bilan : Une année riche en sorties toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si les gros titres comme Zelda et Mario ont éclipsé du devant de la scène les plus petits jeux, il ne faut cependant pas oublier le mignon Cat Quest III, le délirant Patrick l’étoile de mer ou encore le joli Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves. J’attends avec impatience la sortie boîte de Life is Strange: Double Exposure.

Ma recommandation pour Noël : Pour des moments fun en famille, rien de tel que Super Mario Party Jamboree. Just Dance 2025 permettra aussi de rire en voyant mamie bouger son popotin sur Whenever Wherever de Shakira.

Angelus947 (Rédacteur)

Top 1 : Super Mario Party Jamboree

Top 2 : Mario & Luigi : L’épopée fraternelle

Top 3 : Princesse Peach Showtime !

Mon bilan : Une année mouvementée qui ne m’a pas permis de jouer convenablement que je l’aurais souhaité mais à première vue pas mal de remasters qui en valent la peine ainsi que des plus gros titres neufs. Hâte de voir ce qu’il nous sera proposé pour 2025 !

Ma recommandation pour Noël : Mario Party Jamboree qui permet de bien s’amuser à plusieurs et entre amis, et qui m’a rallier un peu plus avec la saga.

Teddywestside (Testeur)

Top 1 : The Plucky Squire

Top 2 : Super Mario Party Jamboree

Top 3 : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Mon bilan : Une année 2024 qui a été marquée par la sortie de quelques grands jeux mais malheureusement aussi beaucoup de remasters… Heureusement la scène indé a été très présente et nous a fourni de réelles pépites, elle n’a vraiment pas démérité ! Comme beaucoup j’attends le successeur de la Switch pour avoir une machine plus puissante avec les avantages de la console qu’on adore ! La Switch reste une console incontournable qui saura encore nous surprendre.

Ma recommandation pour Noël : Si vous aimez jouer en famille, Mario Party Jamboree est idéal car cela fait bien longtemps que l’on a pas eu un Mario Party aussi bon !

Une année qui aura donc été riche en gaming et pleine de bon jeux, l’équipe recommande en grande partie Mario Party Jamboree pour noël et nous ne nous sommes pas concerté !

Maintenant l’espace commentaire est à vous, n’hésitez pas à nous donner votre top 3 de l’année et de faire le bilan sur tout ce qui c’est déroulé en terme de jeux vidéo sur Nintendo Switch en 2024 ! A vos clavier !

Vous aurez remarqué qu’il y a des liens Amazon dans ce top, ces liens permettent à Nintendo Town de pouvoir continuer à vivre, ils nous rapportent donc un petit pourcentage si vous les utilisez (les produits ne sont pas plus chers pour vous), donc n’hésitez pas à les utiliser si un des jeux recommandés vous intéresse 😉