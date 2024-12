Chaque jour qui passe sans l’annonce de la Nintendo Switch 2, les leakers et les « initiés » continuent de combler les vides.

La semaine dernière a apporté une véritable déferlante d’informations, et aujourd’hui, cette avalanche d’informations se poursuit. The Verge a publié un article sur la Switch 2, et leur journaliste aurait non seulement parlé avec le Redditor « NextHandheld » qui a divulgué des détails, mais il aurait également vu des photos fuitées de l’appareil lui-même. Ils croient que les informations qu’ils détiennent sont authentiques.

Comme toujours, n’oubliez pas que, peu importe à quel point cela semble légitime, rien n’est confirmé tant que Nintendo ne lève pas le voile lui-même. Voici l’article complet de The Verge traduit par nos soins:

Un utilisateur Reddit, “NextHandheld”, affirme avoir vu et manipulé une console finale de la Nintendo Switch 2. Après avoir discuté avec cette personne et vu certaines preuves, il semble crédible que ces informations soient légitimes.

Nom et date

Officiellement, Nintendo parle uniquement de « successeur de la Nintendo Switch » et promet une annonce formelle avant le 31 mars 2025, tout en confirmant la rétrocompatibilité avec les jeux de la Switch actuelle. Selon NextHandheld, l’annonce pourrait arriver dès janvier 2025, et la console porterait probablement le nom de Nintendo Switch 2. Une image d’un dock arborant le logo classique de la Switch, avec un “2” ajouté, a été partagée.

Manettes magnétiques et joystick amélioré

Le plus intrigant est la mention d’un système magnétique pour attacher les Joy-Con, remplaçant les rails actuels. Le mécanisme offrirait un clic magnétique à l’attachement et inclurait un bouton plus grand pour les détacher. Autre amélioration majeure : les Joy-Con pourraient enfin se débarrasser du problème récurrent de « drift » grâce à des joysticks à effet Hall, basés sur des aimants et plus résistants à l’usure.

Nouvelle béquille en U

Contrairement à la béquille étroite de la Switch originale ou la large plaque de la Switch OLED, la Switch 2 aurait une béquille en forme de U, selon une photo partagée par NextHandheld. Cette conception offrirait une meilleure stabilité.

Des performances accrues en mode docké ?

Des indices laissent entendre que le dock de la Switch 2 pourrait améliorer les performances de la console en mode TV. NextHandheld a évoqué la présence possible d’un ventilateur sur le dock, et celui-ci serait conçu pour dissiper la chaleur, même s’il est placé à l’horizontale. Le dock serait alimenté par un chargeur de 60W, tandis que la console fonctionnerait avec 45W, bien au-dessus des 39W de la Switch actuelle. Cela pourrait indiquer une puissance accrue, notamment pour prendre en charge le DLSS de Nvidia et le 4K en mode TV.

Options de couleur et modèles spéciaux

La Switch 2 serait d’abord disponible en gris foncé, suivie d’un modèle blanc et d’une édition spéciale à thème, liée à un jeu Nintendo n’ayant pas encore eu de console dédiée. Si une annonce officielle arrive en janvier 2025, nous n’aurons pas longtemps à attendre pour vérifier la véracité de ces rumeurs. Nintendo devra se montrer rapide, car à ce rythme, les mystères de la Switch 2 pourraient être complètement révélés avant leur présentation officielle