Noël se rapproche très rapidement de Noël ! Malgré notre sélection, n’hésitez pas à faire un tour sur l’eShop : le nombre de promotions est impressionnant et nous n’avons pu qu’effleurer les bonnes affaires !

Persona 5 Royal

23,99€ au lieu de 59,99€

Nous commençons très fort avec un jeu qui se rapproche de la perfection ! Persona 5 Royal est disponible sur l’eShop à seulement 23,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 29 décembre.

Le RPG d’Atlus fut l’une de nos meilleures notes de l’année 2020, caracolant à 9,8 sur 10 ! À ce prix-là, vous ne trouverez certainement pas mieux ; Persona 5 Royal brille grâce à sa durée de vie dantesque, sa direction artistique exceptionnelle et son histoire terriblement efficace.

Vous pouvez lire notre ici.

Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret

7,99€ au lieu de 14,99€

Cette promotion est assez étonnante : le jeu est sorti il y a moins d’un mois et nous avons publié notre test ce jeudi ! Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est disponible sur l’eShop au prix de 7,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 6 janvier !

Dungeon of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret est une magnifique pépite aventure développée par un seul homme ! Le concept est simple ; il faudra résoudre les cent puzzles qui constituent le jeu. Au tour par tour, nous allons devoir établir une stratégie afin de vaincre les ennemis et résoudre les énigmes ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre ici.

Sid Meier’s Civilization VI

2,99€ au lieu de 29,99€

Le septième opus arrive bientôt ! En attendant, vous pouvez profiter de cette sublime promotion ; Sid Meier’s Civilization VI est sur l‘eShop à 2,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 10 janvier.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la licence, Sid Meier’s Civilization VI est un jeu de stratégie 4X dans lequel le joueur incarne un empire, de ses débuts jusqu’à notre ère ! Avec un contenu conséquent, un portage plutôt réussi (malgré quelques ralentissements en fin de partie), nous avons une des références de la Nintendo Switch à tout petit prix. Nous avons eu deux tests qui sont unanimes, avec un 8,6 et un 8,3 sur 10 !

Vous pouvez lire nos tests ici et ici.

Death’s Door

4,99€ au lieu de 19,99€

Toujours dans la catégorie des jeux vraiment pas chers, Death’s Door est sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 29 décembre.

Death’s Door est une magnifique pépite indépendante qui mélange exploration et combat enrobé dans une sublime direction artistique. Avec son côté Zelda mélangé à du Dark Souls, sa très bonne histoire et sa dizaine d’heures, vous avez devant vous un opus de choix pour vos sessions de jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre ici.

Spiritfarer: Farewell Edition

6,24€ au lieu de 24,99€

Nous terminons avec ce qui est pour votre cher rédacteur, l’un des plus beaux jeux jamais réalisés. Spiritfarer: Farewell Edition est disponible sur l’eShop à 6,24€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 29 décembre.

Spiritfarer: Farewell Edition est un sublime jeu autour de l’acceptation du deuil. Nous incarnons une passeuse d’âmes qui va aider toutes ces créatures, qu’elles soient bienveillantes ou non, à dire au revoir. Son écriture est sublime, sa bande-son mémorable, et c’est une expérience magnifique. Outre le rédacteur de l’article, sa testeuse lui avait mis à sa sortie la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre ici. (depuis l’écriture du test, la version française est disponible).