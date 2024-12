Adoré par les fans pour son atmosphère hantée, sa narration surréaliste, et ses personnages inoubliables, le RPG indé de 2008, OFF, fait son grand retour. Le développeur belge Mortis Ghost ​ ainsi que l’éditeur Fangamer ont répondu à l’appel de nombreux fans et nous livrent finalement une version améliorée de OFF sur Nintendo Switch et Steam en 2025, donnant la chance à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ce classique devenu culte.

De plus, les collectionneurs peuvent déjà se réjouir d’une édition physique du jeu sur Nintendo Switch. Parfait pour les fans qui souhaitent immortaliser ce titre iconique sur leurs étagères.

OFF est l’un des RPGs les plus influents de ces 20 dernières années, avec un million de téléchargements, une énorme fan base et diverses traductions faites par les fans. Il a même été cité à plusieurs reprises dans l’ Art Book UNDERTALE de Toby Fox comme source d’inspiration pour ses créations.

Cette édition définitive propose un tout nouveau système de combat, des améliorations d’équilibrage ainsi que de nouvelles zones et des boss cachés conçus par le créateur du jeu, Mortis Ghost. Le RPG indé surréaliste, initialement sorti en Français, bénéficie désormais également d’une traduction anglaise OFFicielle.

Que vous soyez un fan de longue date ou quelqu’un qui découvre le jeu, OFF promet une expérience RPG comme vous n’en avez jamais vécue auparavant. Un voyage dans un monde étrange, monochromatique où la réalité semble toujours un peu décalée.

Des pixels aux étagères : les produits dérivés OFF !

OFF ne débarque pas seulement sur les boutiques numériques de Steam et de la Nintendo Switch en 2025, il bénéficie également d’un traitement deluxe avec une Édition physique, une Édition collector, ainsi que des Produits dérivés OFFiciels pour les fans qui souhaitent avoir une partie de ce monde surréaliste chez eux.

« Fangamer publie des éditions physiques de jeux vidéo indépendants depuis quelques temps maintenant, mais OFF est la première fois que nous nous lançons dans le développement sur Steam et Nintendo Switch. ​

​Beaucoup d’entre nous adorent ce jeu ; pendant longtemps, la traduction anglaise faite par les fans était même distribuée sur un forum de Starmen.Net, le site fan de EarthBound dont nous sommes partiellement à l’origine en 1998. ​

​Porter un jeu qui a commencé comme un titre RPG Maker 2003 gratuit vers des plateformes modernes n’a pas été un jeu d’enfant, mais cela nous a paru être le projet parfait. C’est un excellent jeu, et c’est très gratifiant de pouvoir contribuer à créer quelque chose d’excitant pour les fans de longue date et d’accessible aux joueurs qui n’auraient peut-être jamais entendu parler de OFF sans cela. » ​

​- Ryan Alyea, Fangamer