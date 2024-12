Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles – 4.3GB

Korean Drone Flying Tour Chuncheon City – 3.4GB

Critical Strike Shooter: SWAT Rescue Missions – 2.8GB

Trench Shooter: Warfare Tactics – 2.7GB

Body Cam Shooter – 2.1GB

Hello Kitty Island Adventure – 1.9GB

Parking Tycoon: Business Simulator – 1.4GB

Drift Legends 2 – 882MB

Potato Arena – 712MB

Detail Hunter – 293MB

Life or Reach – 280MB

Make it! Oden – 252MB

Jungle Adventure – 226MB

Jewel Fever 3 – 215MB

Gravity Escape – 154MB

Crowd Run – 112MB

The Legend of Cyber Cowboy – 106MB

Learn to Play – Santa’s Sleigh Ride – 61MB

Rivenaar’s Grove – 61MB

Eggconsole Babylon PC-8801mkIISR – 46MB