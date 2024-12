Nihon Falcom est un studio japonais longtemps associé à ses licences de RPG sorti sur plate-forme Sony. Ils sont notamment derrière les série The Legend of Heroes ou YS. Récemment nous assistons à un revirement de leur politique avec un objectif de multiplateforme clairement affiché et aussi un effort de développement sur Nintendo Switch bien plus important. Le studio a d’ailleurs partagé ses plans sur le plan économique et sur leur développement présent puis futur. Des plans disponibles sur ce lien en japonais et dont nous partageons quelques grandes lignes ci-dessous avec vous avec toujours un certain focus sur la Nintendo Switch. Nintendo les avait d’ailleurs cité parmi leur soutien Tiers important à l’avenir. A ce jour en occident, nous attendons l’arrivée de Ys Memoire: The Oath in Felghana, Trails through Daybreak II, Ys: Memories of Celceta, Trails in the Sky the 1st et Ys Vs Trails in the Sky.

Développement de Falcom et ses jeux sur Nintendo Switch afin de viser une augmentation de ses bénéfices. Falcom a ainsi sorti en 2024 au Japon, Trails through Daybreak et Trails through Daybreak II. Jusqu’à Septembre 2025, l’objectif est de sortir Trails in the Sky the 1st ainsi que 2 autres jeux sur Nintendo Switch. Reste à savoir s’il s’agit des récentes annonces de Ys Vs Trails in the Sky et de Ys: Memories of Celceta ou si nous avons affaire à autre chose. Par ailleurs, sur le graphique en orange nous avons des estimations d’exemplaires de jeu vendu au Japon sur Nintendo Switch et les estimations pour 2024 et 2025. Les autres couleurs représentent les Playstation et autres.

Concernant les plans de Falcom à la date de ce rapport depuis début 2024:

– Titre A, sortie de Kai no Kiseki (Nouvel opus Trails, suite à Trails through Daybreak II)

– Titre B, Trails in the Sky the 1st (Aussi sur Nintendo Switch)

– Titre C, nouveau projet Tokyo Xanadu

– Titre D, Non annoncé

– Portage PS5 non annoncé

– Trails through Daybreak for Nintendo Switch

– Titre E, Trails through Daybreak II for Nintendo Switch

– Titre F Portage, Ys Memoire: The Oath in Felghana

– Titre G, Non annoncé pour Nintendo Switch

– YS X: Proud Nordics

– Titre H, un jeu Trails non annoncé

– Titre I, un jeu Ys non annoncé