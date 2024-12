L’année 2024 se termine avec un sentiment mitigé. Pour beaucoup de joueurs, cette année fut celle du remplissage, à attendre patiemment la nouvelle console de Nintendo. Nos tests de cette année reflètent ce côté « transition », avec des notes moins hautes que l’année dernière et beaucoup plus de pépites indépendantes que de grosses productions. Voici notre top des tests de l’année 2024 !

20. Neva

Genre : Action / Aventure / Platformer

Le nouveau jeu de Nomada Studio (Gris) a illuminé la Nintendo Switch avec ses graphismes de très haut vol et son histoire touchante. Malgré sa courte durée, c’est une magnifique expérience pour tous les amateurs de jeu cosy presque contemplatif.

Langue : Français disponible

La note : 8,5 (notre test ici)

Son prix : 19,99€ sur l’eShop, disponible à 34,99€ en physique

19. Volgar the Viking II

Genre : Action / Platformer

Changement de style avec Volgar the Viking II, un action-platformer exigeant, réservé aux aficionados de la difficulté. C’est le jeu idéal pour tout ceux qui aime les défis en tout genre et qui n’ont pas peur de mourir des dizaines de fois avant de réussir une difficulté.

Langue : Français disponible

La note : 8,5 (notre test ici)

Son prix : 19,50€ sur l’eShop

18. Duck Detective: The Secret Salami

Genre : Enquête / Comédie

Attention, ce jeu n’est disponible qu’en langue anglaise ! Prêts à mener l’enquête dans cette parodie de film noir avec un canard en tant que protagoniste ? Duck Detective: The Secret Salami est une expérience courte, pas très chère et très drôle qui vous fera passer quelques petites heures très sympathiques !

Langue : Anglais uniquement

La note : 8,5 (notre test ici)

Son prix : 9,99€ sur l’eShop

17. Sagres

Genre : Aventure / Exploration

Nouvelle aventure uniquement disponible dans la langue de Shakespeare ! Dans ce jeu de navigation et d’exploration, nous partons à la découverte du monde et de ses merveilles (nous sommes fin XVème siècle !) afin de retrouver le père disparu d’un de nos personnages.

Langue : Anglais uniquement

La note : 8,6 (notre test ici)

Son prix : 19,50€ sur l’eShop

16. Lysfanga: The Time Shift Warrior

Genre : Action / Réflexion

Lysfanga: The Time Shift Warrior est le dernier jeu en date de Quantic Dream. C’est un mélange étonnant de puzzle game et d’action, dans lequel nous allons devoir planifier nos attaques avec des clones afin de tuer tous les ennemis. C’est un super gameplay addictif que nous conseillons sans problème !

Langue : Français disponible

La note : 8,6 (notre test ici)

Son prix : 24,99€ sur l’eShop

15. Lil’ Guardsman

Genre : Aventure / Comédie / Narratif

Lil’ Guardsman est un Papers, Please dans un univers mignon et comique très réussi ! Lil’ Guardsman est un jeu (encore qu’en langue anglaise !) dans lequel nous incarnons une petite fille qui devient garde-frontière. C’est une expérience très amusante si vous comprenez l’anglais.

Langue : Anglais uniquement

La note : 8,6 (notre test ici)

Son prix : 24,99€ sur l’eShop

14. Lorelei and the Laser Eyes

Genre : Réflexion / Exploration

Lorelei and the Laser Eyes a été à juste titre nommé au Game Award du meilleur jeu indépendant. Le jeu possède une direction artistique hypnotique qui a su charmer notre testeur. Si on rajoute les énigmes variées, c’est une superbe expérience !

Langue : Français disponible

La note : 8,7 (notre test ici)

Son prix : 22,99€ sur l’eShop

13. The Blind Prophet

Genre : Point-and-click

The Blind Prophet est un point-and-click mature qui a réussi à nous surprendre et nous plaire. Le jeu propose un univers fantastique réussi, avec de beaux puzzles et une belle durée de vie pour son genre.

Langue : Français disponible

La note : 8,8 (notre test ici)

Son prix : 24,99€ sur l’eShop

12. Mediterranea Inferno

Genre : Visual novel

Le meilleur visual novel indépendant de l’année ? Mediterranea Inferno est une expérience narrative passionnante autour de trois jeunes adultes qui se retrouvent après le confinement… Sauf que les trois comparses ont changé et ils ne se sentent plus en phase…

Langue : Français disponible

La note : 8,8 (notre test ici)

Son prix : 9,99€ sur l’eShop

11. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Genre : Enquête

Qu’est-ce que serait un top des meilleurs tests sans un Ace Attorney ? Cette trilogie permet de jouer à cette licence culte à un petit prix ! Les enquêtes sont captivantes et nous avons là un superbe opus qui offre de nombreuses dizaines d’heures de jeux !

Langue : Français disponible

La note : 8,8 (notre test ici)

Son prix : 49,99€ sur l’eShop, disponible à 60€ en physique

10. Penny’s Big Breakaway

Genre : Platformer

Nous rentrons dans le top 10 ! Penny’s Big Breakaway est un platformer dans lequel nous nous déplaçons et battons… grâce à un yo-yo ! L’expérience est réussie, la patte graphique est excellente et nous passons un très bon moment sur cette pépite.

Langue : Français disponible

La note : 8,8 (notre test ici)

Son prix : 29,99€ sur l’eShop

9. Beyond Galaxyland

Genre : RPG

Beyond Galaxyland est une pépite indépendante RPG que nous n’avions pas vu venir ! Quand Final Fantasy rencontre Pokemon dans l’univers de Star Wars, cela donne Beyond Galaxyland. L’univers est maîtrisé, le scénario réussi, et la patte graphique est réussie… Que demander de plus ?

Langue : Français disponible

La note : 9 (notre test ici)

Son prix : 17,99€ sur l’eShop

8. Spirit Hunter: Death Mark II

Genre : Aventure / Horreur / Narratif

Nous continuons avec cette fois-ci un jeu qui risque de vous faire froid dans le dos. Spirit Hunter: Death Mark II est une superbe expérience pour les amateurs de grands frissons. Avec un superbe scénario, des personnages attachants, c’est un opus réussi qui a captivé notre testeuse.

Langue : Anglais uniquement

La note : 9 (notre test ici)

Son prix : 49,99€ sur l’eShop, 54,98€ en physique

7. The Vale: Shadow of the Crown

Genre : Action / RPG

The Vale: Shadow of the Crown a un concept fascinant. Dans ce jeu, vous incarnez une femme aveugle et vous ne pouvez jouer que grâce aux sons qui vous entoure ! C’est une expérience captivante, avec un scénario très réussi qui n’a qu’un seul défaut : son absence de traduction…

Langue : Anglais uniquement

La note : 9 (notre test ici)

Son prix : 19,95€ sur l’eShop

6. Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Genre : Combat

Voici une des compilations qui fera plaisir à un grand nombre de passionnés. Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics regroupe sept excellents jeux dans l’univers Marvel. À ne pas louper si vous voulez revivre un grand pan de l’histoire du jeu de combat.

Langue : Français disponible

La note : 9 (notre test ici)

Son prix : 49,99€ sur l’eShop, 49,99€ en physique (attention code-in-box uniquement !)

5. Another Code: Recollection

Genre : Visual Novel

Premier jeu Nintendo dans notre classement avec cette compilation de deux excellents visuals novels. L’histoire est toujours excellente et le travail graphique est conséquent sur ces remasters qui permettent de les remettre au goût du jour.

Langue : Français disponible

La note : 9 (notre test ici)

Son prix : 59,99€ sur l’eShop, 44,99€ en physique

4. Super Mario Party Jamboree

Genre : Party Game

Deuxième jeu Nintendo de la liste ! Pour beaucoup, ce nouvel opus est peut-être le meilleur Mario Party jamais sorti. Il est très rapidement devenu un must have pour tous ceux qui cherchent à s’amuser avec ses amis. Vraiment un superbe travail accompli par Nintendo !

Langue : Français disponible

La note : 9 (notre test ici)

Son prix : 59,99€ sur l’eShop, 44,49€ en physique

3. Core Keeper

Genre : Exploration / Bac-à-sable

Core Keeper est un magnifique jeu indépendant qui nous rappelle Terrarria et Minecraft. Le contenu du jeu est dantesque et promet de longues dizaines d’heures de minage seul ou avec ses amis !

Langue : Français disponible

La note : 9,2 (notre test ici)

Son prix : 19,99€ sur l’eShop, 28,29€ en physique

2. Mario & Luigi : L’épopée fraternelle

Genre : RPG

Notre plombier préféré occupe comme très souvent le top des meilleurs jeux de l’année. Ce RPG est vraiment réussi, avec un gameplay conséquent, un humour à la Nintendo toujours aussi efficace, et un scénario riche en rebondissements ! Un très bel opus qui mérite sa deuxième place.

Langue : Français disponible

La note : 9,2 (notre test ici)

Son prix : 59,99€ sur l’eShop, 44,49€ en physique

1. Pentiment

Genre : Aventure / RPG / Narratif

Ce jeu divise les joueurs. Certains l’adorent, d’autres le détestent. Pour notre testeur de Nintendo-Town, ce fut un vrai coup de cœur. Ce dernier a adoré son scénario, ses graphismes atypiques, et la rejouabilité exceptionnelle du jeu. Une première place étonnante mais pas imméritée !

Langue : Français disponible

La note : 9,3 (notre test ici)

Son prix : 19,99€ sur l’eShop