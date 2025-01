Lors du CES 2025, l’entreprise d’accessoires Genki a présenté une maquette de la Nintendo Switch 2, bien que Nintendo n’ait pas encore officiellement dévoilé cette console. Cette maquette, aux dimensions identiques à la version réelle selon Genki, est plus volumineuse que la Switch originale. Les Joy-Con se fixent désormais magnétiquement sur les côtés, et un nouveau bouton a été observé sur le Joy-Con droit, bien que sa fonction reste inconnue.

Genki a également révélé que la console pourrait être lancée en avril 2025, synchronisant la sortie de huit de leurs accessoires « en même temps que la console, en avril 2025 ». Plusieurs autres fabricants d’accessoires présents au CES 2025 corroborent cette date de sortie. Cependant, Nintendo n’a pas encore confirmé officiellement ces informations.

Il est important de noter que, bien que ces détails proviennent de sources industrielles, ils n’ont pas été validés par Nintendo. Par conséquent, il convient de les considérer avec prudence en attendant une annonce officielle de la part de l’entreprise.

Genki now has a page up to sign up for Switch 2 accessories news along with this video https://t.co/hNrX8vclPq pic.twitter.com/uD5qwuEHLg

— Wario64 (@Wario64) January 8, 2025