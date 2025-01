Nate the Hate a fait d’autres annonces concernant les prochains jeux tiers de la Nintendo Switch 2, notamment des titres d’Ubisoft. Les détails ont été partagés lors d’un nouvel épisode de podcast aujourd’hui.

En ce qui concerne le soutien d’Ubisoft à la Nintendo Switch 2, on affirme que nous verrons Assassin’s Creed Mirage au cours de la fenêtre de lancement. Assassin’s Creed Shadows est apparemment prévu aussi, mais suivra à une date ultérieure.

Ubisoft prépare plus d’une demi-douzaine de jeux pour la Switch 2, et beaucoup d’entre eux seront des portages tardifs. Des franchises telles que The Division et Rainbow Six Siege ont été spécifiquement mentionnées. En outre, une collection Mario + Lapins Crétins pourrait être possible, avec les deux volets de la série. « Il s’agit simplement de savoir quand ces jeux sortiront, et je pense que pour Ubisoft, s’ils peuvent porter le jeu, ils le porteront », a déclaré Nate the Hate.