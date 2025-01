L’initié de l’industrie Nate the Hate (Leaker) a eu beaucoup à dire sur la Nintendo Switch 2 aujourd’hui: sa plus grosse bombe concerne la Switch 2 qui sera révélée cette semaine. Nate affirme que la révélation sera presque exclusivement axée sur la console, mais il a également pris un moment pour mentionner certains jeux qui pourraient être destinés à la plateforme.

Les dernières informations d’initiés vont vers l’idée que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sortira sur la Switch 2. Pour ceux qui l’ignorent, ce titre est un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, lancé à l’origine sur PS2 en 2004. Avec Metal Gear Solid : Master Collection disponible sur Switch, il semblerait que la sortie de Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sur Nintendo Switch 2.

Dans Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, découvrez l’histoire des origines de l’emblématique agent militaire Snake et commencez à démêler l’intrigue de la légendaire série METAL GEAR. Selon Konami, Metal Gear Solid Delta : Snake Eater apporte de nouveaux graphismes sans précédent, un gameplay d’action furtive immersif et des sons à son histoire captivante, alors que les joueurs retournent une fois de plus dans le monde de METAL GEAR.