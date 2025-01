Qui dit nouvelle année, dit améliorations en tout genre. Puis cette année est quelque peu particulière, car la console qui va succéder à la Nintendo Switch devrait arriver assez rapidement. Nous avons donc décidé de travailler un peu pour préparer son arrivée avec de nouvelles fonctionnalités pour vous !

Fiches de jeux :

Si vous êtes attentifs, vous avez pu remarquer que sur certaines actualités depuis quelques jours, un petit encart est apparu en haut à droite. C’est un accès direct à une fiche de jeu qui va vous permettre d’avoir rapidement les informations importantes sur un jeu en particulier.

Combien de joueurs en local et / ou en ligne ? Quand sort le jeu ? Où le trouver sur Amazon / eShop ? Quelles sont les actualités autour de ce jeu ? Est-ce qu’un test est disponible ? La fiche est donc un futur élément central du site.

Nous vous avons aussi créé une page qui permet de regrouper toutes les fiches de jeux, vous pouvez faire une recherche, si la fiche existe alors elle apparaitra. Le tout sans chargement pour que ce soit le plus fluide et rapide pour vous.

Calendrier :

Pour tout vous dire, avant nous utilisions un module spécialement pour le calendrier, ça multipliait le travail de notre côté et nous n’étions pas forcement satisfaits de l’affichage, un jeu par ligne, ça nous obligeait à beaucoup trop scroller pour avoir l’information. Nous avons donc profité de la création des fiches de jeux, pour réutiliser la date de disponibilité afin de centraliser l’information, de plus vous pourrez maintenant atteindre directement une fiche depuis ce calendrier, quand on vous dit que la fiche est un élément central !

À vous la parole !

Comme vous le savez, Nintendo-Town est aussi un site qui se veut le vôtre, si nous sommes une grande équipe dans l’ombre, vous en faites partie et c’est pour vous que nous améliorons le site avant tout.

Cette nouvelle fonctionnalité a été développée par moi (Lordo), il y a donc potentiellement des bugs ou des améliorations possibles, c’est là où on fait appel à vous ! Si jamais vous avez des idées d’améliorations, des petits bugs ou des choses qui vous semblent bizarres, n’hésitez pas à venir nous le dire en commentaire ici ou sur Discord.

Si jamais il y a des petits soucis d’affichage, essayer avant toute chose de faire avec votre clavier la combinaison suivante : CTRL + MAJ + R ça permet de rafraichir la page en vidant tout caches éventuels.