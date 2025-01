Alors que les regards sont tournés vers les spéculations autour de la prochaine console de Nintendo, un autre projet suscite une attention croissante : le remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Une série de nouvelles informations émerge, renforçant l’idée que ce classique de Bethesda pourrait bien revenir sous une forme modernisée.

Une confirmation discrète mais crédible

Le site MP1st rapporte que des indices sérieux sur ce remake proviennent directement d’un ancien employé de Virtuos, un studio de développement connu pour ses travaux sur des portages et remakes de haute qualité. Selon ces informations, le projet serait développé avec l’Unreal Engine 5, promettant une refonte visuelle spectaculaire et des améliorations techniques majeures.

Un gameplay modernisé

Voici les principaux changements évoqués pour ce remake :

Système de blocage repensé : plus fluide et moins monotone, il offrirait une expérience plus dynamique.

plus fluide et moins monotone, il offrirait une expérience plus dynamique. Rééquilibrage des dégâts : pour une gestion plus cohérente et engageante des affrontements.

pour une gestion plus cohérente et engageante des affrontements. Amélioration de la furtivité : des mécaniques discrètes plus intuitives et efficaces.

des mécaniques discrètes plus intuitives et efficaces. Système d’endurance revisité : moins frustrant, il offrirait un gameplay plus fluide.

moins frustrant, il offrirait un gameplay plus fluide. HUD modernisé : une interface utilisateur adaptée aux standards actuels.

une interface utilisateur adaptée aux standards actuels. Réactions ennemies améliorées : les adversaires réagiront de manière plus réaliste aux coups reçus.

les adversaires réagiront de manière plus réaliste aux coups reçus. Refonte du tir à l’arc : à la fois en vue à la première et à la troisième personne, pour une meilleure précision et immersion.

Un projet ambitieux signé Virtuos

Virtuos, déjà impliqué dans des projets de grande envergure comme le remake de Metal Gear Solid 3, semble vouloir marquer les esprits avec cette réinterprétation d’un des jeux les plus emblématiques de la saga The Elder Scrolls. Si ces rumeurs se confirment, ce remake pourrait permettre à une nouvelle génération de joueurs de découvrir les terres de Cyrodiil dans un écrin visuel et ludique complètement revisité.

Pour l’instant, Bethesda et Virtuos n’ont pas encore communiqué officiellement sur le projet. Cependant, ces fuites, corroborées par des sources crédibles, laissent entrevoir un développement bien avancé.