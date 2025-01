Le jeu à succès Luck be a Landlord, développé par TrampolineTales, débarque sur Nintendo Switch le 6 février 2025. Ce roguelike deckbuilder unique, où une machine à sous devient votre seule arme pour payer le loyer et lutter contre le capitalisme, a déjà conquis plus de 500 000 joueurs sur PC et 100 000 sur mobile. Préparez-vous à tirer le levier et à tenter votre chance !

Une mécanique simple, mais impitoyable

Dans Luck be a Landlord, vous commencez en tant que locataire optimiste, avec des paiements modestes. Mais au fil des tours, le loyer grimpe, et la pression aussi. Après chaque tour de machine à sous, vous pouvez ajouter des symboles pour collecter des pièces et accumuler des fonds avant la prochaine échéance. Une bonne combinaison peut rapporter gros, mais gare aux coups du sort : la chance peut rapidement tourner, vous laissant fauché et expulsé.

Des interactions et synergies captivantes

Choisissez des symboles variés, comme des animaux adorables, des pierres précieuses ou d’autres éléments improbables, et créez des synergies lucratives :

Transformez des œufs en poules, faites pousser des graines en fruits.

Observez les enfants dévorer des bonbons.

Évitez les catastrophes, comme l’Hex of Destruction, qui pourrait ruiner vos plans.

Pour augmenter vos gains, utilisez des objets puissants comme :

Le Swear Jar , qui stocke des pièces supplémentaires.

, qui stocke des pièces supplémentaires. Le Grave Robber , qui brise des urnes pour libérer des trésors.

, qui brise des urnes pour libérer des trésors. La X-Ray Machine, qui aide à obtenir des symboles rares.

Avec un peu d’aide de Commie McComrade, vous pouvez relancer vos choix ou retirer des symboles indésirables pour maximiser vos chances.

Déjouer le système capitaliste

Pour triompher, il vous faudra effectuer 12 paiements et battre le redoutable propriétaire. Mais attention : le paiement du loyer ne s’arrête jamais vraiment. Les joueurs peuvent gravir des étages supplémentaires, chacun ajoutant des défis plus corsés, comme des loyers plus élevés et moins de marge de manœuvre. Atteignez le sommet pour affronter un boss secret et défier les lois du capitalisme.

Avec son humour décalé, ses mécaniques addictives et son message social sous-jacent, Luck be a Landlord est une expérience unique qui promet de captiver les joueurs sur Nintendo Switch. Alors, prêts à tourner la roue de la fortune ?