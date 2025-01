Famitsu a confirmé que Rune Factory: Guardians of Azuma sortira le 30 mai 2025. Initialement présenté sous le titre provisoire Project Dragon, le jeu a finalement révélé son nom officiel l’été dernier.

L’histoire de Guardians of Azuma se déroule dans un monde frappé par l’effondrement céleste, une catastrophe ayant brisé l’équilibre naturel et provoqué le déclin des runes, autrefois sources de pouvoir. Les terres orientales d’Azuma, autrefois prospères, ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes, ravagées par des forces corruptrices.

Dans ce contexte, les dieux de la nature se sont retirés, laissant les montagnes s’effondrer et les champs dépérir. Face à ce fléau, un jeune héros forge un pacte avec un dragon et s’engage dans une quête pour restaurer l’espoir et la vie.

Le joueur incarne un Earth Dancer, un héros doté de pouvoirs uniques permettant de purifier les terres, reconstruire des villages, et redonner vie aux régions d’Azuma.

Caractéristiques principales

Voici les éléments clés qui distinguent Rune Factory: Guardians of Azuma :