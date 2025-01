Et c’est à 22h04 au Japon et à 14:04 en France que les réseaux sociaux de Nintendo du monde entier, notamment X (anciennement Twitter) se mettent à jour pour proposer un premier teaser annonce pour la fameuse console successeur à la Nintendo Switch ! C’est officiel, la relève se nommera sobrement sous le nom de Nintendo Switch 2 comme leaké ou teasé depuis tant d’années. Nous vous laissons admirer le petit teaser vidéo ci-dessous pour avoir un premier aperçu de la machine et d’un mystérieux Mario Kart en vous donnant rendez-vous le 2 avril 2025 pour un Nintendo Direct spécialement dédié à la nouvelle génération hybride de Nintendo.