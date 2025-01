Après sa sortie sur Nintendo Switch l’année dernière, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN célèbre son 6e anniversaire en beauté en atteignant la barre des 6 millions d’exemplaires vendus !

Au total, la série ACE COMBAT a désormais dépassé les 20 millions d’exemplaires vendus à l’international, un chiffre incroyable qui n’aurait jamais pu être atteint sans le soutien continu des fans du monde entier. ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN est un jeu de combat aérien dans lequel le joueur incarne un as du pilotage pour vivre une histoire passionnante, voler librement dans des environnements photoréalistes et disputer des combats intenses aux commandes d’avions authentiques et futuristes. ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch