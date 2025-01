The Pokémon Company International vient de sortir la nouvelle extension Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC). Celle-ci est disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

L’extension Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques du JCC Pokémon offre des cartes magnifiquement illustrées présentant Évoli et ses huit Évolutions en tant que Pokémon-ex Téracristal. L’extension est maintenant disponible dans les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections qui contiennent des accessoires et objets de ces Pokémon préférés des fans.

Les Dresseurs et Dresseuses peuvent également collectionner et jouer avec des cartes « illustration spéciale rare » aux styles et effets artistiques uniques et saisissants. De plus, Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques comprend deux sets de cartes parallèles premium, présentant soit une Poké Ball ou une Master Ball en estompe sur le fond de la carte.

Les produits de l’extension Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques sont maintenant disponibles.

Coffret Dresseur d’élite Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques contenant 9 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, une carte promo au style « illustration rare » d’Évoli et des accessoires de jeu divers.

contenant 9 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, une carte promo au style « illustration rare » d’Évoli et des accessoires de jeu divers. Collection classeur Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques contenant 5 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques et un album avec 9 pochettes par page pouvant contenir jusqu’à 378 cartes du JCC Pokémon.

contenant 5 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques et un album avec 9 pochettes par page pouvant contenir jusqu’à 378 cartes du JCC Pokémon. Collection poster Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques contenant 3 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, 3 cartes promo d’Aquali, de Voltali et de Pyroli, et un poster recto verso mettant en vedette Évoli et ses Évolutions.

contenant 3 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, 3 cartes promo d’Aquali, de Voltali et de Pyroli, et un poster recto verso mettant en vedette Évoli et ses Évolutions. Collection autocollant réajustable Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques contenant 3 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, une carte promo brillante de Phyllali, Givrali ou Nymphali, et une page d’autocollants pour personnaliser des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques.

De plus, les Dresseurs et Dresseuses peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine des produits ci-dessous.

Mini-boîte Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques (disponible le 7 février 2025) contenant 2 booster Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, une carte artistique assortie à la boîte représentant Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali ou Nymphali, et une pièce à l’effigie d’Évoli.

contenant 2 booster Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, une carte artistique assortie à la boîte représentant Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali ou Nymphali, et une pièce à l’effigie d’Évoli. Boîte surprise Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques (disponible le 7 février 2025) contenant 4 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, une boîte de rangement élégante avec 4 séparateurs et une carte promo aléatoire texturée représentant Évoli ou l’une de ses Évolutions en tant que Pokémon-ex Téracristal.

contenant 4 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques, une boîte de rangement élégante avec 4 séparateurs et une carte promo aléatoire texturée représentant Évoli ou l’une de ses Évolutions en tant que Pokémon-ex Téracristal. Lot de boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques (disponible le 7 mars 2025) contenant 6 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques.

contenant 6 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques. Collection spéciale pochette à accessoires Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques (disponible le 25 avril 2025) contenant 5 boosters Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques et une pochette à accessoires amusante à l’effigie d’Évoli souriant.

Les fans pourront profiter d’autres produits de l’extension plus tard en 2025, dont la Collection Super-Premium Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques qui sortira le 16 mai 2025 et la Collection Premium avec figurine Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques qui sortira le 26 septembre 2025.

​De plus, il est maintenant possible de jouer avec Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques en version numérique via l’application du Pokemon.fr/JCCL sur les appareils iOS, Android, macOS et Windows. Pour célébrer l’extension qui arrive dans le JCC Pokémon Live, les Dresseurs et Dresseuses peuvent recevoir des objets spéciaux en jeu à l’effigie d’Évoli et de ses Évolutions lors de l’évènement Parade prismatique d’Évoli. Pour plus de détails rendez-vous ici. Les Dresseurs et Dresseuses pourront déverrouiller les cartes d’Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques gratuitement avec le Passe de combat et tester leurs compétences sur l’Échelle en mode Classé. Lors de la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Évolutions Prismatiques récompensera les Dresseurs et Dresseuses avec un nouveau deck mettant en vedette Pyroli-ex, et un deck supplémentaire centré sur Regidrago-VSTAR pourra être déverrouillé en jouant.