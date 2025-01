Maintenant que la console est officielle, on comprend l’intérêt des indés de rapidement se faire une place de choix en communiquant rapidement sur la sortie du jeu sur la nouvelle console hybride.

Poncle, le créateur de Vampire Survivors, a été l’un des premiers à réagir. Sur les réseaux sociaux, il a partagé un message énigmatique : « Cette nouvelle console a l’air plutôt cool, non ? ». Un commentaire qui laisse clairement entendre que le studio pourrait préparer quelque chose pour la Switch 2. Étant donné que Vampire Survivors est déjà disponible sur Switch, un portage vers une version dédié à la Switch 2 semble envisageable. Dans un autre registre, Fumi Games a donné de l’espoir aux fans de MOUSE: P.I. For Hire. Le studio a posté : « MOUSE: P.I. For Hire sur Nintendo Switch 2, ça vous dit ? ». Le jeu étant déjà prévu sur la Switch actuelle, il semble évident qu’une version dédiée à la Nintendo Switch 2 soit aussi également en préparation.

Des confirmations plus directes

Du côté de LUCID , le studio a été encore plus explicite : « LUCID va être magnifique sur la Switch 2. » Une déclaration simple et directe qui ne laisse aucun doute sur l’arrivée de ce jeu sur la nouvelle plateforme de Nintendo. Enfin, l’équipe derrière Ruffy and the Riverside a partagé un message similaire, affirmant son enthousiasme pour le potentiel graphique et technique de la Switch 2, tout en suggérant que leur jeu y trouvera également sa place.

Radhood prévoit de lancer son nouveau jeu Synth Beasts sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, a confirmé aujourd'hui le studio. Aucune fenêtre de sortie n'a encore été annoncée.

Synth Beasts est un RPG d’action axé sur la capture de monstres. Selon Radhood, le jeu combine un gameplay à la Zelda, une mécanique de capture de créatures inspirée de Pokémon et des graphismes rappelant l’esthétique d’Octopath Traveler. Dans Synth Beasts, capturez des monstres pour les utiliser contre les scientifiques qui vous ont créé. Naviguez sur l’océan ouvert à bord d’un bateau volé à vos geôliers et éliminez leurs créatures expérimentales ratées pour mettre fin à la création des Synth Beasts. Avec son mélange original de genres et son univers intrigant, Synth Beasts promet d’être une aventure captivante pour les joueurs des deux générations de consoles Nintendo.

Nick Oztok prévoit de porter son prochain projet Aurascope sur Nintendo Switch 2. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée. Aurascope est un jeu de plateforme collectathon en 2D, combinant des éléments d’action-aventure, de puzzle léger et de RPG. Les joueurs suivront les aventures de Trace et Aurora alors qu’ils tentent de percer les mystères entourant l’Aurascope, un artefact énigmatique venu d’au-delà des étoiles.

Nick Oztok a également annoncé qu’un financement participatif via Kickstarter sera lancé prochainement pour soutenir le développement d’Aurascope. Une fois la campagne en ligne, d’autres détails seront dévoilés.

Une aventure épique : Explorez les secrets de l’Aurascope et terminez une histoire captivante dans le mode Aventure.

Modes multijoueurs : Affrontez ou jouez avec vos amis en mode bataille. Testez vos compétences dans divers modes défi et essayez de battre les meilleurs temps de vos amis grâce aux holos.

Personnalisation complète : Adaptez le jeu à vos préférences personnelles et à votre style de jeu.

Utilisation de l'Aurascope : Cet artefact mystérieux peut interagir avec des objets, attaquer des ennemis, servir de boost de saut et bien plus encore.

Collecte et exploration : Récupérez des Cœurs d'Énergie pour restaurer le pouvoir des Îles de Starlight et découvrez une multitude d'objets utiles pour progresser.

Les héros :

Trace : Ce héros est une véritable machine à plateforme grâce à ses bras mécaniques. Avec une large panoplie de mouvements et de techniques, il peut explorer presque n’importe quel environnement avec aisance. Même sans les pouvoirs de l’Aurascope, Trace reste un aventurier agile et déterminé, doté d’un grand cœur.

Aurora : Ingénieure et inventrice hors pair, Aurora est une aventurière intrépide, parfois même plus audacieuse que Trace. Équipée d'inventions uniques qu'elle a elle-même conçues, elle utilise également les capacités de l'Aurascope pour surmonter les défis les plus difficiles grâce à son intelligence et sa détermination.

Avec son mélange unique d’exploration, de plateformes, et de collecte, Aurascope promet une aventure riche et inoubliable sur la prochaine génération de consoles Nintendo.