Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui que Rune Factory: Guardians of Azuma sera lancé mondialement sur Nintendo Switch™ et PC via Steam le 30 mai 2025.

Un nouveau chapitre pour Rune Factory

Ce dernier opus de la célèbre série mêlant RPG d’action et simulation de vie introduit les joueurs dans les terres orientales d’Azuma, un territoire inspiré par l’esthétique japonaise et intégrant des innovations sur les mécaniques familières de la franchise.

Les terres d’Azuma, autrefois prospères, ont été ravagées par l’Effondrement Céleste et la disparition de l’énergie des runes. Affaiblis par une force corruptrice, les dieux de la nature se sont retirés, laissant les montagnes s’effondrer et les champs se dessécher. Alors que les habitants cherchent désespérément de l’aide, un jeune héros conclut un pacte avec un dragon pour sauver cette contrée dévastée. « Accepte la puissance de la Danse de la Terre. Utilise ce pouvoir pour sauver ces terres. »

Caractéristiques principales :

Pouvoirs et armes inédits

Incarnez un Danseur de la Terre et utilisez la puissance de la danse, des trésors sacrés et de nouvelles armes comme l’arc et les talismans pour purifier les terres, cultiver et réparer les ravages causés par la Blight.

Reconstruire les villages

Ne vous contentez pas de cultiver : restaurez des villages entiers ! Construisez et placez des bâtiments de manière stratégique pour inciter les habitants à revenir et contribuer. Redonnez vie aux dieux pour ramener vitalité et ressources précieuses dans les terres ravagées.

Une vie japonaise de fantaisie

Découvrez des personnages et des environnements inspirés par la culture japonaise, avec des festivals, des événements et des monstres uniques. Explorez des paysages naturels et des villages saisonniers, chacun ancré dans les traditions d’Azuma.

Romance et relations classiques

Choisissez un protagoniste masculin ou féminin, puis tissez des liens d’amitié ou de romance avec des candidats éligibles – qu’ils soient divins ou mortels – dans des scénarios entièrement doublés. Recrutez vos nouveaux alliés pour vous aider dans des combats dynamiques.

Éditions disponibles

Édition limitée (99,99 €) : Disponible en précommande via les revendeurs participants et le site de Marvelous Europe. Elle inclut : Une boîte extérieure exclusive Une copie physique du jeu Un CD de la bande originale Un artbook Un éventail inspiré d’Azuma Le DLC Seasons of Love Des costumes supplémentaires pour les protagonistes et leur compagnon divin Woolby Un porte-clés en peluche Woolby

: Disponible en précommande via les revendeurs participants et le site de Marvelous Europe. Elle inclut : Édition standard (59,99 €) : Également disponible en précommande.

Les détails sur les éditions numériques seront communiqués ultérieurement.

Développé par Marvelous et publié en Europe et Australie par Marvelous Europe, Rune Factory: Guardians of Azuma arrive le 30 mai 2025 sur Nintendo Switch™ et Steam.