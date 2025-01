De la préparation de sandwichs à la chasse au Flamenroule chromatique, Paldea est une région riche en divertissement !



Une nouvelle série de courts-métrages disponibles sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon fait la part belle aux aventures qui vous attendent dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. En effet, ces trois vidéos « À la découverte de Paldea » mettent en avant des activités uniques et amusantes qui sont disponibles en jeu. Vous aurez ainsi un avant-goût de la tradition du pique-nique à Paldea dans « Pique-nique chaotique ». Vous pourrez ensuite prendre part aux festivités grâce à un mot de passe qui vous permettra de recevoir des ingrédients pour sandwich via Cadeaux Mystère.

« Ça roule avec Flamenroule » offre une nouvelle perspective amusante sur les apparitions massives de Pokémon. D’ailleurs, des apparitions massives spéciales de Flamenroule se dérouleront en même temps en jeu, et des spécimens chromatiques auront plus de chances d’y pointer le bout de leur bec.

Enfin, « Raid en équipe » illustrera parfaitement le véritable défi que représentent les raids Téracristal ! Vous pourrez ensuite vous mesurer à Noadkoko d’Alola doté du type Téracristal Dragon dans les raids Téracristal 5 étoiles de votre jeu.