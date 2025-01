Le monde de Rêverie s’apprête à accueillir ses nouveaux gardiens : les joueurs sur console Nintendo SwitchTM peuvent dès aujourd’hui précommander Ravenswatch afin de rejoindre le combat contre le Cauchemar le 23 janvier 2025.

La mise à jour gratuite Nightmares Unleashed sera également disponible le 23 janvier 2024 sur toutes les plateformes. Elle introduit de nouveaux adversaires, mini-boss et activités.

Ravenswatch est un action-roguelike effréné en vue du dessus, mêlant d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu et une forte rejouabilité. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Passtech Games revient avec une nouvelle formule plus addictive que jamais.

Dans Ravenswatch, aucune partie ne se ressemble : avec plus de 200 talents de héros, 50 objets magiques, des combinaisons de build quasi-infinie, 4 niveaux de difficulté, des modes de jeux personnalisés et de la coopération en ligne cross-plateformes jusqu’à 4 joueurs, le jeu propose une expérience addictive et une grande rejouabilité.