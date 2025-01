Le 21 janvier 2025, l’éditeur et fabricant d’accessoires français Nacon a annoncé s’attendre à ce que la Nintendo Switch 2 soit lancée entre avril et septembre 2025. Cette prévision est basée sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2025/2026, qui mentionne spécifiquement « l’arrivée de la console Nintendo Switch 2, pour laquelle Nacon dispose déjà de jeux compatibles et d’une gamme complète d’accessoires ».

Cette anticipation de Nacon suggère que la Nintendo Switch 2 pourrait être rétrocompatible avec les jeux de la première génération, permettant ainsi aux joueurs de continuer à profiter de leurs titres préférés sur la nouvelle console. De plus, Nacon a déjà préparé une variété d’accessoires pour accompagner le lancement de la Switch 2, y compris des étuis de protection, des coques, des pochettes, des sacs de transport, des protections d’écran en verre trempé, des outils de nettoyage, des volants adaptés aux petites mains et des poignées pour Joy-Con améliorant l’ergonomie des manettes.

Nintendo a récemment publié un teaser officiel pour la Switch 2 le 16 janvier 2025, offrant un premier aperçu de la console. Un Nintendo Direct dédié à la Switch 2 est prévu pour le 2 avril 2025, où des détails supplémentaires sur les spécifications techniques, la bibliothèque de jeux et les fonctionnalités inédites de la console devraient être révélés.

Avec ces développements, l’année 2025 s’annonce prometteuse pour les amateurs de jeux vidéo, qui attendent avec impatience l’arrivée de la Nintendo Switch 2 et des accessoires dédiés proposés par Nacon.