Les Cauchemars sont partout, et vous pouvez à présent repousser leur menace n’importe où en mode portable sur Nintendo SwitchTM !

Cette version de Ravenswatch profite des mêmes fonctionnalités que les versions Xbox, PlayStation® et PC, dont le coop en ligne jusqu’à 4 joueurs. Le cross-plateformes en ligne sera disponible pour l’arrivée, d’ici quelques jours, de la mise à jour gratuite Nightmares Unleashed, qui apportera de l’optimisation et du contenu conséquents.

Ravenswatch est un action-roguelike effréné en vue du dessus, mêlant d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Passtech Games revient avec une nouvelle formule plus addictive que jamais.

Dans Ravenswatch, aucune partie ne se ressemble : avec plus de 200 talents de héros, 50 objets magiques, des combinaisons de build quasi-infinies, 4 niveaux de difficulté, des modes de jeux personnalisés et de la coopération en ligne cross-plateformes jusqu’à 4 joueurs, le jeu propose une expérience addictive et une grande rejouabilité.