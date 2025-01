Capcom serait en train de développer un remake de Resident Evil 0. Le projet aurait subi des changements significatifs au niveau de l’équipe de développement, mais il serait toujours en cours de production.

Des rumeurs suggèrent que ce remake pourrait être une exclusivité pour la future Nintendo Switch 2, servant ainsi de titre phare pour le lancement de la console. Cette initiative viserait à renforcer la présence du genre survival-horror sur les plateformes de Nintendo. Parallèlement, une série Netflix centrée sur la fille de James Marcus, l’un des fondateurs d’Umbrella, serait en préparation. De plus, le film « Welcome to Raccoon City 2 » s’inspirerait des événements de « Resident Evil 0 » et inclurait le personnage d’Ada Wong.

Bien que ces informations proviennent de sources non officielles et soient donc à prendre avec précaution, elles alimentent les spéculations sur les futurs projets de Capcom concernant la franchise « Resident Evil ».