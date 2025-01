Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 20XX – $4.49 (prix de base : $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Another Crab’s Treasure – $19.79 (prix de base : $29.99)

– Aslibra Revision – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Braid: Anniversary Edition – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Cake Bash – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Cat Quest 2 – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest 3 – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Children of Morta – $4.37 (prix de base : $21.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Corpse Party – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed to Golf – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Darkwood – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Fate/Extella Link – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Fate/Stay Night Remastered – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Freedom Planet 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Giga Wrecker Alt – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Hogwarts Legacy – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Jack Move – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Just Shapes & Beats – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base : $9.99)

– LEGO Bricktales – $7.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Let’s School – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Moonglow Bay – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Moonlighter – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 1 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– My Time at Sandrock – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Once Upon a Jester – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Phogs – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Planet of Lana – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Project Warlock – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Say No More – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.990

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $1.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $9.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $16.49 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Quest – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Stick It to the Man – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base : $19.99)

– The Good Life – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Tiading – $6.79 (prix de base : $19.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Totally Accurate Battle Simulator – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Wavetale – $2.99 (prix de base : $29.99)