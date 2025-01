La PowerA Enhanced Wired Controller Donkey Kong est une manette filaire sous licence officielle pour la Nintendo Switch.

Une alternative abordable à la manette Pro

Conçue comme une alternative économique à la manette Pro de Nintendo, elle se distingue par son ergonomie, ses boutons programmables et son large choix de designs inspirés des licences populaires de Nintendo, comme Zelda, Mario ou Pokémon.

Caractéristiques principales

Connexion filaire USB-C : La manette se connecte via un câble de 3 mètres, offrant une latence quasi inexistante et évitant les problèmes de batterie.

Design ergonomique : Inspiré de la manette Pro, avec une bonne prise en main pour les longues sessions de jeu.

Boutons programmables : Deux boutons supplémentaires à l'arrière permettent d'assigner des actions à la volée, pratique pour les jeux compétitifs.

Prise casque 3,5 mm : Une fonction pratique pour ceux qui préfèrent jouer en mode docké tout en profitant de l'audio sans fil.

Légèreté et personnalisation : Disponible dans plusieurs thèmes graphiques inspirés des licences Nintendo, elle est également plus légère que la manette Pro officielle.

Une manette efficace mais basique

Après plusieurs heures de jeu sur Xenoblade Chronicles 3, Pokken et Pokémon Unite, la PowerA Enhanced Wired Controller s’est révélée être une option fiable pour les joueurs cherchant une alternative économique. La prise en main est confortable, même si la manette est assez légère, notamment grâce aux poignées bien conçues, et la réactivité des boutons qui est satisfaisante.

Cependant, l’absence de fonctionnalités comme les vibrations HD Rumble et le gyroscope se fait ressentir dans certains jeux qui en tirent parti, comme Splatoon 3. De plus, l’obligation d’utiliser un câble peut être contraignante si on a l’habitude d’une configuration sans fil.

En revanche, les boutons programmables ajoutent un plus non négligeable, notamment pour les jeux de combat ou d’action où l’on peut assigner des raccourcis utiles.

La manette n’est pas compatible avec la Switch Lite (pas de port USB) et ne propose pas le lecteur NFC pour les amiibo.