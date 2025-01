La dernière mise à jour ajoute le Crewmate d’Among Us en tant que personnage jouable ainsi qu’un nouveau niveau Ba-BOUM !, de nouvelles options de personnalisation, et bien plus encore !

Réunion d’urgence ! Aujourd’hui, SEGA® a révélé que le Crewmate d’Among Us est disponible en tant que DLC de personnage payant pour Super Monkey Ball Banana Rumble dans le Nintendo eShop ! Les bananes se transformeront en parts de pizza tandis que les joueurs canaliseront leur Imposteur intérieur au travers des divers modes et niveaux du jeu.

En plus de ça, la mise à jour 2.10 est disponible, et elle comporte un nouveau niveau pour le mode Bataille Ba-BOUM !, ainsi que de nouvelles options de personnalisation et bien d’autres choses, tout ça gratuitement pour commencer l’année 2025 sur les chapeaux de roues.

Le mode Bataille Ba-BOUM ! reçoit un nouveau niveau : les joueurs peuvent continuer leur passe-temps explosif dans un nouveau niveau, Pierres éparpillées.

Système de boucle de saison de bataille : les récompenses saisonnières en ligne se répètent à partir de la date de lancement du jeu. Ainsi, les joueurs ayant raté certains objets auront une nouvelle chance de les récupérer !

les récompenses saisonnières en ligne se répètent à partir de la date de lancement du jeu. Ainsi, les joueurs ayant raté certains objets auront une nouvelle chance de les récupérer ! Personnalisation supplémentaire : la boule de singe et les effets de Fes, Tee, Val, Easel et Dr. Badboon peuvent maintenant être modifiés.

Ceux qui n’ont pas déjà essayé Super Monkey Ball Banana Rumble peuvent désormais tenter le coup gratuitement via la démo disponible sur le Nintendo eShop ! Les joueurs pourront découvrir les trois premiers mondes du mode Aventure et accéder à certains objets. Les données de la sauvegarde pourront être transférées après l’achat du jeu complet afin de conserver leur progression.

Super Monkey Ball Banana Rumble est disponible dès maintenant sur la famille de systèmes Nintendo Switch.