PixelHeart et Neofid Studios sont heureux de vous annoncer que, ce vendredi 30 janvier, la compilation Kingdom of Asteborg sera disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop ! Kingdom of Asteborg est une compilation exclusive regroupant les jeux Demons of Asteborg et Astebros. Cette édition propose un menu original ainsi que des galeries d’images bonus. À noter que le jeu est déjà disponible en édition physique pour Nintendo Switch. Il fera son arrivée sur PlayStation dès le 27 février 2025 via le PS Store. Côté physique, le titre sera disponible le 28 février 2025 en édition PS5.

Les éditions physiques, vendues exclusivement sur notre site internet, sont des éditions limitées : 3000 exemplaires sont disponibles pour la Switch et 2000 exemplaires sont prévus pour la PS5.

Chaque jeu physique comprend une jaquette exclusive, un certificat d’authenticité officiel PixelHeart, ainsi qu’une enveloppe « PX MISSION #15 » contenant des goodies surprises. Un Golden Ticket est caché dans l’une des enveloppes « PX MISSION #15 », offrant la chance de remporter un Pack MegaDrive incluant les jeux Demons of Asteborg et Astebros, édités par Neofid Studios.

Résumé des dates de sortie :

Nintendo Switch Physique : Disponible depuis le 20 décembre sur PixelHeart.eu

Disponible depuis le 20 décembre sur PixelHeart.eu Nintendo Switch Digital : Disponible le 30 janvier sur l’eShop

Disponible le 30 janvier sur l’eShop PlayStation 5 Physique : Disponible le 28 février sur PixelHeart.eu



Disponible le 28 février sur PixelHeart.eu PlayStation 5 Digital : Disponible le 27 février sur le PS Store

Description : Plongez dans un royaume rempli de mystère et d’aventure avec la compilation « Kingdom of Asteborg ! Ce pack exclusif rassemble deux jeux palpitants, « Demons of Asteborg » et « Astebros », pour une grande expérience de jeu et quelques nouveautés.

Caractéristiques :

Demons of Asteborg :

De grandes références à d’anciens jeu retro

4 personnages jouables au cours de l’histoire

Boutique d’améliorations pour les personnages

Une grande durabilité

BONUS spécial pour cette édition : 1 nouveau personnage jouable (Bohort)

Astebros :