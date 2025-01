Tenez-vous prêts, Gardiens du Monde de Rêverie, car les Cauchemars n’ont pas dit leur dernier mot ! La première mise à jour majeure de l’action-roguelike en coop Ravenswatch est maintenant disponible sur PC, Nintendo SwitchTM, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One. Intitulée Nightmares Unleashed, cette mise à jour gratuite vient approfondir plusieurs mécaniques de jeu tout en ajoutant du contenu supplémentaire et de l’optimisation. Une bonne occasion pour (re)découvrir le jeu ayant séduit plus de de 700,000 joueurs à travers le monde !

De nouvelles activités font leur apparition : les Idoles Sacrificielles augmentent les dégâts au détriment de la santé des héros, les Sanctuaires Astraux vous permettent de modifier votre build en cours d’un run, et les Réfugiés vous proposent des échanges pouvant s’avérer fructueux. Pour récompenser l’exploration, des coffres fermés sont disponibles dans les différents niveaux. Mais avant de les ouvrir, vous devrez obtenir des clés disséminées sur la carte ou lors des Rituels de Sang, en battant un nouvel ennemi redoutable : l’Invocateur Cultiste.

Deux ennemis, plus puissants encore, ont été ajoutés : Abu Al Jaan, l’ancêtre de tous les Djinns, et Mélion, jadis chevalier-servant du roi Arthur, aujourd’hui corrompu et transformé en loup géant. Ces demi-boss viennent renouveler l’expérience de jeu et apparaissent en alternance avec ceux déjà existants. Enfin, les Maitres Cauchemars sont maintenant dotés de patterns d’attaque alternatifs, pouvant surprendre les joueurs les plus aguerris !

Cette mise à jour majeure est la première d’une longue série. Prochainement, deux héros supplémentaires seront disponibles, proposant un gameplay en coop unique.

Ravenswatch est un action-roguelike effréné en vue du dessus, mêlant d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Passtech Games revient avec une nouvelle formule plus addictive que jamais.

Aucune partie de Ravenswatch ne se ressemble : avec plus de 200 talents de héros, 50 objets magiques, des combinaisons de build quasi-infinies, 4 niveaux de difficulté, des modes de jeux personnalisés et de la coopération multi-plateforme en ligne jusqu’à 4 joueurs, le jeu propose une expérience addictive et une grande rejouabilité.

Ravenswatch est disponible sur PC, Nintendo SwitchTM, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.