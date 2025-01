La stratégie d’ouverture de Xbox vers d’autres plateformes se confirme de plus en plus. Après l’annonce de Forza Horizon 5 sur PlayStation 5 et les rumeurs autour de la Switch 2, de nouvelles informations viennent renforcer l’idée que de nombreux jeux Xbox seront bientôt disponibles sur d’autres consoles. Selon Vandal, plusieurs titres majeurs sont actuellement en préparation pour la PS5 et la Nintendo Switch 2. Parmi eux, on retrouve Starfield et Killer Instinct, qui devraient être annoncés prochainement pour une sortie en 2024.

Outre Halo : The Master Chief Collection, Gears of War : Ultimate Edition, Flight Simulator et Age of Empires II : Definitive Edition, d’autres jeux seraient en cours d’adaptation :

Starfield : en développement sur PS5 depuis fin 2023, son arrivée semble inévitable.

: en développement sur depuis fin 2023, son arrivée semble inévitable. Killer Instinct : le jeu de combat culte ferait aussi son retour sur PS5 et Switch 2 .

: le jeu de combat culte ferait aussi son retour sur . Microsoft Flight Simulator 2024 et Age of Empires II : Definitive Edition sont également en phase de test sur d’autres supports.

et sont également en phase de test sur d’autres supports. Age of Mythology : Retold et Senua’s Saga: Hellblade 2 sont aussi évoqués par Tom Warren.

L’autre grosse information concerne Fable, le prochain RPG très attendu de Playground Games. Une version PS5 serait déjà en développement, bien que la présence du jeu sur Switch 2 reste incertaine. Xbox pourrait même choisir une sortie simultanée sur toutes les plateformes.

Un changement de cap majeur pour Xbox

Ces nouvelles fuites confirment que Microsoft ne compte plus limiter ses licences à son écosystème. Phil Spencer avait d’ailleurs récemment déclaré que la marque Xbox souhaitait toucher un maximum de joueurs, quel que soit le support.

Avec des jeux comme Indiana Jones and the Great Circle, DOOM: The Dark Ages et peut-être même Halo qui pourraient suivre, la fin des exclusivités Xbox semble plus proche que jamais.