Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2025, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Sid Meier’s Civilization VII (6 février)

Le jeu de stratégie plusieurs fois primé revient avec un épisode inédit. Sid Meier’s Civilization® VII vous propose de construire le plus grand empire que le monde ait jamais connu ! Dans Civilization VII, vos décisions stratégiques façonnent la lignée culturelle de votre empire, ainsi que son évolution. Gouvernez dans la peau d’un des grands dirigeants qui ont marqué l’histoire et orientez le cours de votre récit en choisissant une nouvelle civilisation à chaque étape de l’Histoire de l’Homme. Construisez des villes et des merveilles architecturales pour étendre votre territoire, faites avancer votre civilisation grâce à des innovations technologiques et partez à la conquête de civilisations rivales ou coopérez avec elles, en explorant des mondes inconnus. Visez la prospérité dans une expérience solo immersive ou jouez à plusieurs avec le mode multijoueur en ligne. Que vous choisissiez de suivre fidèlement le cours de l’histoire, ou d’imaginer de nouvelles possibilités en traçant votre propre chemin, construisez le récit auquel vous croyez et bâtissez un héritage qui résonne à travers les âges dans Civilization VII.

Tomb Raider IV-VI Remastered (14 février)

Tomb Raider : The Last Revelation — Lara Croft découvre le tombeau perdu du dieu égyptien Seth et le libère involontairement, accomplissant ainsi une ancienne prophétie qui plonge l’humanité dans les ténèbres.

Tomb Raider : Chronicles — Suite aux événements de The Last Revelation, Lara Croft est enterrée dans un tombeau égyptien et présumée morte. À ses obsèques, ses proches se remémorent les secrets de son passé.

Tomb Raider : The Angel of Darkness — Accusée de meurtre, Lara devient une fugitive en cavale et découvre un complot sinistre impliquant des expériences alchimiques et la recherche d’artéfacts anciens.

Amber Isle (13 février)

Votre mission : tenir la seule et unique boutique de l’Île d’Ambre. Récoltez, fabriquez et vendez des objets pour répondre aux besoins de vos clients Paléolites divers et variés. Votre ami le brachiosaure a-t-il besoin d’une toile longue comme son cou ? Ou peut-être que votre camarade microraptor cherche une mini-chaise ? Que diriez-vous de dégoter du papier étanche pour un plésiosaure en péril ? Chaque client a ses besoins, son caractère et ses préférences à prendre en compte. Marchandez, revendez et négociez jusqu’à atteindre le plus haut rang de boutique ! Toute l’île compte sur vous pour sauver l’échoppe de la faillite !

**Choisissez le nom et le décor de votre boutique !**

Baptisez, personnalisez et tenez votre boutique comme vous l’entendez ! Utilisez vos bénéfices pour déverrouiller de nouveaux éléments de décor, des murs, des sols et bien plus encore. Gérez vos présentoirs avec soin au fur et à mesure que votre boutique gagne en popularité, agrandissez votre espace et optimisez votre magasin.

**Rebâtissez l’île !**

Vous pouvez aussi réinvestir vos recettes pour contribuer à la restauration de l’île et déverrouiller de nouvelles régions. Décorez le paysage avec des chemins, des feuillages et des installations pour faire de l’Île d’Ambre une destination phare. C’est ce qu’il vous faudra faire pour convaincre les Paléolites de s’installer pour de bon sur l’île !

**Faites connaissance avec les Paléolites !**

Les Paléolites varient tant par leur taille que par leur forme et leur espèce. Plus que des dinosaures, il y a aussi des mammifères de l’âge de glace, des amphibiens du Permien, des créatures marines, des invertébrés et plus encore ! Amber Isle vous réserve pas moins de 48 Paléolites différents, tous avec leur propre personnalité, leurs préférences, leurs dialogues et leurs quêtes.

Tissez des liens précieux avec les Paléolites en passant du temps avec eux et en accomplissant leurs requêtes. Entretenez ces nouvelles amitiés et les Paléolites, en retour, se feront un plaisir de partager améliorations et recettes avec vous. Avec votre aide, ils pourront même construire leurs propres étals, cafés, jardins et autres parties communes sur l’Île d’Ambre !

**Créez votre propre Paléolite !**

Exprimez votre passion pour la Préhistoire en créant votre propre Paléolite ! Choisissez vos vêtements, caractéristiques physiques, couleurs et plus dans notre créateur de personnage ! Cinq modèles s’offrent à vous : petit herbivore, grand herbivore, raptor, grand théropode et mammifère. Quel genre de Paléolite êtes-vous ?

**L’histoire en deux mots…**

L’Île d’Ambre ne compte plus que trois habitants : M. Archipatte, iguanodon bougon et maire maussade ; Carmine, ptéranodon pleine d’énergie et factrice affable ; et Adi, mégalosaure au cœur d’or et interne introverti. Dans un ultime effort visant à revitaliser l’Île d’Ambre, M. Archipatte accepte, non sans ronchonner, de vous laisser ouvrir une boutique. Au cours de votre aventure, vous en apprendrez davantage sur vos nouveaux camarades, sur l’histoire de l’île et sur les origines de son déclin…

Big Helmet Heroes (6 février)

Découvrez le monde hilarant de Big Helmet Heroes, un beat ’em up 3D mêlant combat et aventure. Retrouvez les 29 adorables héros cachés dans de fantastiques royaumes et choisissez vos préférés pour sauver la princesse. Jouez seul ou avec un ami, et tentez de relever les défis de taille qui vous attendent !

– Des héros épiques et attachants : ils 29 au total, maîtrisent l’un des 4 redoutables styles de combat et possèdent chacun leur propre super-pouvoir, à vous de tous les retrouver!

– Des combats hilarants : affrontez des hordes de gobelins et de dangereux boss de fin de niveau, servez-vous du décor à votre avantage ou utilisez des armes amusantes et fantaisistes pour les repousser tous !

– Des mondes vastes et imaginatifs : explorez des niveaux toujours plus surprenants, passant d’un monde médiéval fantastique à un univers rempli de momies, de bateaux pirates ou même de charmantes mais redoutables licornes.

– Mode coop local : terrassez des ennemis, planifiez votre stratégie et savourez les situations chaotiques en combattant côte à côte avec un ami.

– Une difficulté pour tous : facile à prendre en main, que ce soit pour les petits ou les grands, le défi sera beaucoup plus relevé pour les habiles et téméraires.

Echoes of the Plum Grove (13 février)

Après avoir échoué sur les côtes de l’île, vous serez le nouveau propriétaire d’un modeste morceau de terre. Relevez vos manches, prenez vos outils et mettez-vous au travail pour construire une ferme qui durera non seulement toute une vie, mais également plusieurs générations.

Echoes of Plum Grove est un sympathique et décontracté simulateur de farming où vos décisions ont des conséquences. Ce qu’il faut planter, ce qu’il faut stocker pour l’hiver et les personnes avec lesquelles il faut se lier d’amitié détermineront non seulement la ville de Honeywood, mais également l’île elle-même.

L’hiver apporte un nouveau niveau de danger pour les joueurs. Votre survie étant en jeu, vous devrez travailler votre terre, pêcher dans la mer, préparer des repas, bricoler, chercher de la nourriture et bien d’autres choses encore pour permettre à vous de passer cette saison glaciale. Si vous négligez votre préparation, votre descendance pourrait s’éteindre avant que quiconque ne puisse découvrir les secrets de l’île. Bien que votre objectif principal soit de survivre, la ville d’Honeywood se veut festive et organise également de nombreuses célébrations.

Honeywood peut être un petit hameau douillet, où les habitants sont le cœur de la ville. Tous les habitants de l’île ont leur propre emploi du temps, leur travail, leur personnalité, leurs loisirs et leurs enfants. Travaillez ensemble avec vos concitoyens pour développer une communauté encore plus grande, ou mettez-les à l’écart avec des paroles dures et des mesures drastiques.

Développer des relations est au cœur d’Echoes of the Plum Grove. Au fur et à mesure que votre arbre généalogique s’agrandit et que votre personnage d’origine disparaîtra, vous incarnerez un autre membre de votre famille. Pendant que les relations sont essentielles à votre expérience, prenez le temps d’explorer l’île. De nombreux mystères restent à découvrir. Certains disent qu’une sorcière vit sur l’île et rapporte en ville des objets étranges. D’autres jurent avoir entendu quelque chose venant de la baie. Quelques-uns se demandent ce qui se trouve au fond des mines. Partez à l’aventure aux confins de l’île pour découvrir ce que Echoes of Plum Grove vous réserve !

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION (27 février)

Livrez des Duels aux côtés de vieux amis grâce au retour des stars emblématiques de l’anime Yu-Gi-Oh! d’origine dans cette riche collection de titres Yu-Gi-Oh! classiques. De nombreux jeux Yu-Gi-Oh! inédits en dehors du Japon sont également inclus !

♦ LIVREZ DES DUELS EN LIGNE

Défiez des Duellistes du monde entier en jouant en ligne à Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists ! Plusieurs titres seront également mis à jour après la sortie afin de proposer le jeu en ligne.

♦ PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE JEU

Déverrouillez des cartes et personnages cachés, utilisez les options permettant de retirer la Capacité de Deck, le Niveau de Duelliste, et des cartes de la liste des cartes Interdites et Limitées, personnalisez la configuration de vos boutons, et plus encore.

♦ REMONTEZ LE TEMPS

Remontez le temps grâce à la fonction Rembobinage, ou accélérez-le pour voir votre stratégie se déployer à vitesse grand V.

♦ SAUVEGARDEZ QUAND VOUS LE VOULEZ

Reprenez votre Duel là où vous l’avez interrompu avec l’option permettant de sauvegarder à tout moment.

♦ GALERIE NUMÉRIQUE

Admirez des répliques des boîtes et manuels d’utilisation de chaque titre grâce à la Galerie numérique.

<Liste des titres>

1. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters

2. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories

3. Yu-Gi-Oh! Monster Capsule

4. Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres

5. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists

6. Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters

7. Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul

8. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2*

9. Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards

10. Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction

11. Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel

12. Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004

13. Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler

14. Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 (Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005)

* Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 sera disponible en japonais. Vous pouvez découvrir l’expérience de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 dans d’autres langues en jouant à Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel.

Piczle Cross: Rune Factory (20 février)

Joue à des centaines de logigraphes utilisant l’univers de Rune Factory 3 Special, 4 Special et 5. Résous les logigraphes pour déverrouiller les éléments du monde réel et utilise-les pour personnaliser ta ferme, cultiver des légumes, recruter des monstres et choisir l’emplacement de ta ferme pour créer ta scène 3D original de Rune Factory ! Sélectionne ton arme et affronte des monstres de Rune Factory dans des combats de logigraphes. Une bonne décision infligera des dégâts au monstre, mais en cas de faux pas, c’est toi qui dégusteras. Pourras-tu résoudre ce logigraphe sans prendre trop de dégâts ? Au fur et à mesure que tu résous des logigraphes et que tu captures des monstres, tu vas déverrouiller un compendium de personnages et un bestiaire de monstres où tu pourras consulter les affinités de chacun et tu pourras également voir tous les monstres en 3D. Tu peux même choisir un partenaire parmi les célibataires que tu rencontreras. Choisis si tu souhaites résoudre un logigraphe en noir et blanc, en couleurs ou les deux, en mode défi ou en jouant à ton propre rythme !

Tiny Terry’s Turbo Trip (13 février)

Enfilez les tongs de Terry dans cette aventure courte mais délicieusement tendre de découverte de soi à mesure que notre ami réalise ce qu’implique être un habitant d’Aspergeflotte !

Explorez une ville-monde minuscule mais densément peuplée à votre rythme et comme vous l’entendez : en prenant votre temps, à toute vitesse, à pied, en voiture, en parapente… À vous de choisir !

Découvrez une histoire mignonne comme tout à travers une multitude d’interactions hilarantes avec des Aspergeflotteux bizarres.

Récupérez des TURBO-DÉCHETS et améliorez la capacité de boost de la voiture de Terry.

Attrapez des insectes, creusez des trous, détruisez des voitures, devenez riche, portez des chapeaux…

Laissez-vous envoûter par une bande sonore aussi entraînante que réconfortante créée par le compositeur de Wuppo.

Under Defeat

Under Defeat est un jeu de tir à défilement vertical dans lequel vous contrôlez un hélicoptère capable de se déplacer dans huit directions. Le jeu offre une expérience épurée, avec seulement deux boutons (tir et bombe), ce qui le rend facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Ce qui le distingue des autres titres du genre, c’est son système de rotation : lorsque vous tournez, vos tirs se dirigent légèrement vers la gauche ou vers la droite, ce qui vous permet d’ajuster votre stratégie en utilisant différents angles d’attaque. Vous avez également accès à une petite unité optionnelle, ressemblant à un satellite, qui tire de manière indépendante. Pour la charger, vous devez toutefois relâcher le bouton de tir pendant un certain temps, ce qui crée une dynamique tactique rarement vue dans un shoot ’em up aussi intense.

Un jeu d’arcade est très différent d’un jeu que vous jouez à la maison, et Under Defeat a bénéficié de nombreux ajouts depuis sa sortie dans les salles d’arcade en 2005. Le mode Nouvel Ordre (New Order) utilise un format 16:9 plus moderne, les textures du jeu ont été affinées et quatre bandes-son sont disponibles. Parmi celles-ci, vous découvrirez une bande-son inédite du compositeur historique Shinji Hosoe, connu pour son travail sur Ridge Racer, Tekken, Street Fighter EX, SuperSweep et bien d’autres titres. Bien sûr, vous pouvez aussi redécouvrir l’expérience originale en jouant à Under Defeat dans sa version arcade classique. À vous de choisir comment vous vous amuserez avec ce concentré d’action explosive !

Under Defeat est un véritable classique du genre. Le jeu développé par G.rev a fait sa première apparition dans les salles d’arcade du Japon il y a près de vingt ans. Au fil du temps, il est sorti sur différentes plateformes. Il est notamment sorti sur Dreamcast en 2006, bien après la fin du support officiel de la console. Cette édition de 2024 est la version ultime du jeu, incluant tous les contenus précédents, soigneusement portés par des vétérans du genre.

Under Defeat ne vous plonge pas dans un univers de science-fiction complètement invraisemblable. Au contraire, il propose une vision (globalement) réaliste d’un passé futuriste. Vous y incarnez un pilote d’hélicoptère impliqué dans une guerre interminable opposant l’Empire et l’Union, une lutte acharnée qui dure depuis plus de dix ans. Les deux belligérants sont épuisés et ont subi de lourdes pertes, mais tout espoir de paix semble illusoire. Ce conflit destructeur cessera-t-il un jour ? À vous de jouer pour le découvrir !

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (14 février)

La saga Daybreak se poursuit dans The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II ! Explorez la République de Calvard dans ce vaste RPG proposant un casting fourni, un système de combat mariant action en temps réel et au tour par tour, ainsi que la possibilité de suivre les chapitres de l’histoire dans l’ordre que vous voulez.

Afterlove EP (14 février)

Par les créateurs de Coffee Talk et de What Comes After, Afterlove EP est un savant mélange de visual novel, d’aventure narrative et de jeu musical se déroulant dans la ville animée de Jakarta, la capitale indonésienne. Incarnez Rama, un jeune musicien qui peine à reprendre goût à la vie après la mort de Cinta, sa petite amie. Bien que ses amis et les membres de son groupe soient prêts à tout pour l’aider à tourner la page, cela fait plus d’un an qu’il végète, négligeant la musique et laissant ses relations battre de l’aile, de même que sa santé mentale. Pour ne rien arranger, il continue d’entendre la voix de Cinta dans sa tête, sans trop savoir si c’est son fantôme qui lui parle ou s’il a des hallucinations. L’ennui, c’est qu’il n’a plus qu’un mois pour se ressaisir ! Dans un mois, son groupe doit donner un concert très important. Soit il se remet sérieusement à la musique et termine les nouvelles chansons comme il l’a promis, soit le groupe continue sans lui.

Ninja Five-O (25 février)

Ninja Five-O vous fait vivre l’aventure épique et sans merci de Joe Osugi, un détective que vous allez incarner pour devenir le Ninja Five-O. Utilisez ses exceptionnelles compétences de ninja pour faire respecter la justice et résoudre des crimes odieux, notamment des braquages de banque et des détournements de véhicules. Utilisez des techniques uniques de Ninjutsu pour protéger la ville de Zipangu et éliminer les diaboliques boss dotés d’un Mad Mask. Les principales caractéristiques du jeu sont les suivantes :

Undying (11 février)

Infectée par une morsure de zombie, les jours d’Anling sont comptés. Elle doit désormais se battre pour survivre, pas pour elle-même, mais pour son jeune fils, Cody. Garantissez la survie de Cody dans un monde infesté de zombies, en le protégeant et en lui enseignant des compétences précieuses. Dans ce jeu de survie émouvant, incarnez Anling dont le but est de s’assurer que son fils, Cody, soit en sécurité et puisse vivre après sa transformation. Vous devrez gérer des ressources limitées afin de ralentir l’infection d’Anling tout en faisant en sorte qu’elle et Cody ne meurent pas de faim ou de soif.

TELLE MÈRE, TEL FILS

Cody va apprendre des actions de sa mère, des combats à la cuisine. Inculquez-lui les bases de la survie avant qu’il ne soit trop tard.

QUAND LA VIE VOUS DONNE DES PIÈCES EN MÉTAL…

Soyez toujours à l’affût de matériaux. Vous ne savez jamais quel objet pourrait intéresser un marchand, ou vous permettrait de fabriquer un objet utile.

UNE BOMBE À RETARDEMENT

L’infection d’Anling progresse vite. Organisez vos journées et tirez le meilleur parti du temps qu’il vous reste. Vous devez continuer d’avancer, car le temps ne vous attendra pas.

Macross -Shooting Insight- (7 février)

MACROSS -Shooting Insight- est un tout nouveau jeu de tir multidimensionnel basé sur la célèbre franchise d’animation de science fiction de longue durée ! Pilotes, chanteuses et personnages de cinq séries MACROSS (MACROSS Plus, MACROSS 7, MACROSS Zero, MACROSS Frontier et MACROSS Delta) occupent le devant de la scène dans une histoire totalement inédite. Lorsque plusieurs plis dimensionnels surviennent dans tout l’espace-temps, des pilotes et des chanteuses se retrouvent sans explication dans le Battle 7 ! De là, cinq histoires se déroulent, avec le sort de la galaxie en jeu. Envolez-vous avec des pilotes de différentes époques et traversez des niveaux composés de plusieurs scènes dans ce jeu de tir multidimensionnel. Découvrez plusieurs styles de jeu shoot ’em up (tir en défilement horizontal, vertical et à 360 degrés) et bien plus encore. Utilisez le pouvoir des chansons préférées des fans de la série MACROSS pour gagner un avantage au combat ! Synchronisez avec les chanteuses tout en jouant les niveaux pour activer différents buffs et debuffs, comme la puissance de feu augmentée, la manœuvrabilité renforcée, la vitesse de tir ennemi réduite etc.

La version occidentale de MACROSS -Shooting Insight- inclut les dernières améliorations qui n’étaient jusqu’à maintenant disponibles que dans la version japonaise originale :

Difficulté : un paramètre a été ajouté afin de permettre une récupération de PV plus importante grâce à la récupération automatique. Un paramètre de boost a aussi été ajouté à la quantité actuelle de récupération automatique. Les PV du joueur seront maintenant récupérés beaucoup plus rapidement après avoir subi des dégâts comparé à la version originale japonaise du jeu.

Continuations : en cas de « Game Over » en cours de niveau, les joueurs peuvent maintenant redémarrer à partir de ce même niveau, même après un retour au menu. Cela permet aux joueurs de réessayer autant de fois qu’ils le souhaitent.

Musique : la longueur des chansons de Diva activées lors du jeu a été ajustée. L’intervalle entre la fin d’une chanson de Diva et la reprise de la musique du niveau a été ajusté.

Qualité de vie : les commandes du jeu, qui n’étaient affichées qu’une seule fois dans la version originale de MACROSS -Shooting Insight-, seront désormais affichées à chaque fois que le joueur met le jeu en pause

La Chance du Locataire (6 février)

Votre proprio tambourine à la porte. Vous en êtes à votre toute dernière pièce. Vous l’insérez dans la machine à sous, et… JACKPOT ! Ce soir, la chance est du côté du locataire ! Récupérez des symboles, construisez des synergies et vainquez le capitalisme dans ce deckbuilder roguelike culte – maintenant disponible sur consoles, à la demande populaire. La Chance du Locataire combine l’imprévisible frisson des machines à sous avec la profondeur stratégique et la rejouabilité des deckbuilders classiques. Choisissez des symboles à ajouter à votre machine et observez leurs interactions vous rapporter des pièces à chaque tour – remplirez-vous votre deck de chats, de gemmes, de fruits… ? Votre loyer augmente à chaque tour, mais n’ayez crainte – le capitalisme est impuissant face à votre ingéniosité. Choisissez parmi une liste variée d’objets pour personnaliser votre deck encore plus en profondeur, et regardez votre pile de pièces grandir. Combien de temps pourrez-vous résister à l’avidité de votre proprio ?

Note : ce jeu n’inclut ni microtransactions, ni paris impliquant de l’argent réel.

Momodora: Moonlit Farewell (6 février)

Momodora: Moonlit Farewell est le dernier volet de la série des Momodora. Rejoignez Momo, grande prêtresse du village de Koho, dans sa mission divine pour secourir son peuple tombé sous le joug de hordes de démons invoqués par un sinistre sonneur de cloches.

Histoire :

Momodora: Moonlit Farewell raconte la plus grande catastrophe ayant frappé le village de Koho, cinq ans après les événements de Momodora III. Peu de temps après qu’un son de cloche inquiétant a été entendu, le village se retrouve menacé par une invasion démoniaque. La matriarche du village décide d’envoyer Momo Reinol, sa prêtresse la plus qualifiée, pour enquêter sur cette cloche et débusquer celui qui a invoqué les démons en la sonnant. Elle espère ainsi qu’identifier le coupable leur permettra de sécuriser le village et, plus important encore, l’Arbre de Lun sacré, source de vie et de guérison à Koho…

While Waiting (5 février)

Bienvenue dans « While Waiting ». Ce titre innovant invite les joueurs à un voyage transformateur à travers l’art de la patience, mêlant humour et réflexions profondes sur la vie.

De nombreuses situations de la vie : Rencontrez une vaste gamme de scénarios d’attente, allant de la naissance à la mort, offrant une exploration complète des moments d’attente dans la vie.

Ne rien faire est la meilleure stratégie : Comprenez que l’attente est la clé pour passer chaque situation. Aucune action ou raccourci ne peut accélérer le temps d’attente.

Une apparence comique avec un fond sérieux : Vivez un mélange unique de réactions humoristiques et d’une narration qui plonge profondément dans les aspects profonds de la vie.

Des œufs de Pâques cachés dans l’ennui : Découvrez une multitude d’éléments et de surprises cachés dans les périodes d’attente apparemment banales, transformant l’ennui en explorations engageantes.

Soyez patient et embrassez la vie quotidienne : Apprenez l’art de la patience en naviguant dans le jeu, en tirant des leçons précieuses sur l’acceptation du voyage de la vie.

Urban Myth Dissolution Center (12 février)

Un problème avec des objets maudits, des manifestations paranormales ou même d’autres dimensions ? Le Centre de dissolution des légendes urbaines est là pour vous aider ! Entrez dans la peau de l’héroïne, Azami Fukurai, et enquêtez sur diverses légendes urbaines sous la tutelle d’Ayumu Meguriya, le directeur du Centre possédant des pouvoirs psychiques très puissants.

Ce jeu structuré autour de plusieurs enquêtes présentées sous forme d’épisodes vous plonge grâce à son style en pixel art psychédélique dans le monde des légendes urbaines circulant sur le net. Incarnez Azami Fukurai et menez l’enquête en interrogeant les témoins et en recueillant des indices sur place et sur les réseaux sociaux afin de découvrir la vérité qui se cache derrière chaque légende urbaine et révéler le passé des clients qui ont été confrontés à ces phénomènes paranormaux. À travers la « dissolution » des légendes urbaines, quelle sorte de mystère renversant parviendrez-vous à percer ?

Le Centre de dissolution des légendes urbaines est une institution privée spécialisée dans l’investigation des nombreuses légendes urbaines foisonnant sur Internet et dans le monde réel grâce à des enquêtes effectuées sur place et en ligne et au pouvoir d’Acuité d’Ayumu Meguriya.

Stories from Sol: The Gun-Dog (20 février)

La guerre est finie. La guerre ne fait que commencer. Calendrier planétaire 214. Quatre années se sont écoulées depuis la fin de la guerre solaire. Notre protagoniste, marqué par la perte de ses compagnons d’équipage, est réaffecté au vaisseau de patrouille jovien Gun-Dog, qui a reçu l’ordre d’enquêter sur de mystérieux signaux provenant des confins de l’espace jovien. À l’insu de l’équipage du Gun-Dog, un nouveau danger se profile au plus profond de l’océan d’étoiles, menaçant non seulement le Gun-Dog, mais aussi tout son équipage. Incarnez l’officier de sécurité du Gun-Dog et tentez de sauver le vaisseau d’un assaillant inconnu tout en faisant face à la paranoïa, aux conspirations et aux vendettas qui éclatent au sein de l’équipage. Alors que la camaraderie s’effrite, parviendrez-vous à relever les défis qui vous attendent ?

Le Jeu – Une lettre d’amour à l’anime rétro et à la science-fiction des années 80

Stories from Sol: The Gun-Dog est un roman visuel d’aventure dans l’esprit des titres classiques du PC-9800. Avec une esthétique vintage sur fond vert, Space Colony Studios s’efforce de créer un jeu « fidèle à l’époque » qui respire les vibrations rétro à tous points de vue, du texte aux effets visuels. Alors que le vaisseau de patrouille jovien navigue dans l’obscurité des étoiles, les joueurs auront l’impression de vivre une aventure dans un film de science-fiction des années 80 en résolvant le mystère dans lequel ils se trouvent.

L’Histoire – Une nouvelle menace émerge du vide.

Les humains se sont depuis longtemps libérés de l’emprise de la gravité, mais ils sont toujours incapables d’échapper à l’emprise de la guerre. Nous sommes en l’an 214 du calendrier planétaire. Quatre années se sont écoulées depuis la fin de la guerre solaire et une paix précaire persiste dans le système solaire. Le patrouilleur jovien Gun-Dog est envoyé en mission de reconnaissance pour enquêter sur de mystérieux signaux provenant de la périphérie de l’espace jovien. Ce qui commence comme une mission de routine se transforme rapidement en une bataille pour la survie alors qu’une menace inconnue terrorise l’équipage.

Le Gameplay – Enquêter. Interagir. Analyser. Avancer.

En utilisant des mécanismes traditionnels d’aventure point-and-click, pendant votre temps sur le Gun-Dog, vous pouvez naviguer dans divers endroits du navire, examiner les détails des environnements richement réalisés ou parler avec les différents membres de l’équipage à bord. Vous devrez écouter attentivement les paroles des personnages pour révéler des indices importants ou des intentions malhonnêtes et garder l’œil ouvert à la recherche des objets clés et des éléments interactifs dans les environnements que vous pourrez utiliser pour faire avancer l’histoire.

Les Personnages – Embarquez avec l’équipage du Gun-Dog !

Toutes les histoires sont des histoires de personnes et les acteurs du Gun-Dog donnent vie à l’histoire, à tel point que leur charme et leur charisme ont convaincu l’équipe d’Astrolabe Games de monter à bord du Gun-Dog et de signer pour en être l’éditeur. Du capitaine Bartermews, élégant mais distant, au lieutenant-commandant Cassandra Quinn, pétillante, en passant par le chef Mackenzie Cathays, sûr de lui et dominateur, « The Gun-Dog » met en scène un grand nombre de personnages que vous pourrez rencontrer. Chaque membre de l’équipage a une personnalité, un rôle et une histoire qui lui sont propres. Apprenez à les connaître, ainsi que leurs bizarreries, et décidez de travailler avec ou contre eux pour percer le mystère qui se trouve au cœur de l’histoire.

Jupiter Hell (20 février)

Vous vous languissez de l’époque où les jeux ne vous prenaient pas par la main ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans Jupiter Hell, l’action suit chacun de vos mouvements. Lorsque vous agissez, vos ennemis agissent. Mais lorsque vous mourrez. Vous mourrez pour de bon. Jupiter Hell vous permet de devenir un héros dans un univers de science-fiction à la saveur des années 90.C’est vous et votre fidèle fusil de chasse (ou mitrailleuse, railgun ou même tronçonneuse) contre des hordes d’ennemis démoniaques et extraterrestres. Le tout à la lueur des moniteurs CRT. Comme au bon vieux temps. Mais les graphismes sont bien meilleurs. Débloquez de nouveaux avantages, testez de nouvelles constructions et essayez de survivre à l’enfer dans lequel vous vous êtes retrouvé.

Chaque partie est différente, grâce aux niveaux générés de manière procédurale. Gagnez de nouveaux avantages. Construisez votre personnage pour endurer ce qui se cache au coin de la rue. Si vous parvenez à survivre à l’enfer de Jupiter – vous pouvez débloquer de nouveaux défis. Cela ne va pas devenir plus facile. Bien au contraire. Cela va vous faire souffrir. Est-ce que 20 ans d’expérience dans la création de roguelikes en vue de dessus, inspirés par l’enfer cosmique, vous semblent être la recette d’un excellent roguelike au tour par tour ? L’équipe de ChaosForge, les développeurs de Jupiter Hell, ont gagné en reconnaissance pour avoir créé Doom, the Roguelike (également connu sous le nom de DRL). Ils ont créé Jupiter Hell comme un successeur spirituel de DRL.

Godzilla Voxel Wars (19 février)

Découvre un jeu de stratégie et de puzzle présenté par TOHO Games, le label de jeux vidéo de la maison de production cinématographique à l’origine de Godzilla, en collaboration avec le prometteur studio de développement Nukenin (lauréat du prix TOHO Games au Google Indie Game Festival 2021) ! Contrôle des monstres de l’univers de TOHO pour repousser les « Mush », des créatures champignons qui menacent la Terre ! Progresse dans les niveaux pour découvrir la vérité derrière cette invasion !

Witch of the Meta Loop (13 février)

C’est un jeu d’aventure Roguelike avec des éléments Meta.

+ Explorez toute l’île avec vos compagnons de confiance, traversez des champs de blé dorés et des plaines enneigées, visitez la bibliothèque et grimpez dans la tour magique.

+ Choisissez parmi des centaines de capacités pour créer votre style de jeu unique !

+ Rejoignez les habitants charmants de l’île pour découvrir les secrets de cette terre isolée et révéler la vérité sur le Roi Démon !

Recall: Empty Wishes (13 février)

Recall: Empty Wishes est un thriller psychologique qui se déroule à Taïwan dans les années 2010s. Suivez Yonny, une soeur déterminée à découvrir la vérité sur la disparition mystérieuse de son frère Tommy. En menant son enquête, elle se retrouve face à des secrets inquiétants qui brouillent la frontière entre réalité et illusion. Qu’est-ce qui a mené à la disparition soudaine de Tommy Lin, qui était si intelligent et attentif ? Un jour, Yonny découvre le récepteur d’un vieux téléphone jouet qu’elle et Tommy utilisaient lorsqu’ils étaient enfants. Cet objet mystérieux connecte Yonny et son amie à un domaine onirique où elles peuvent accéder aux échos de mémoire de certains individus liés à Tommy. En utilisant le récepteur, elles s’immiscent dans les désirs les plus profonds de ces gens, avec pour ultime but de mettre au jour la vérité derrière la disparition de Tommy. Incarnez les rôles de Yonny et Phoebe alors qu’elles revivent les mémoires de personnages importants liés au sort de Tommy. Chaque chapitre plonge dans le passé d’un personnage, dévoilant leurs souhaits et secrets intimes. Dans cette captivante aventure side-scroller en 2D, le joueur interagit avec un grand ensemble de personnages, collecte des items clés, décide des choix importants, et mène une enquête dans des scènes détaillées pour dévoiler le mystère derrière la disparition de Tommy.

Snezhinka (13 février)

En tant que suite de Marfusha, cet opus est le deuxième de la série de jeux de tir au rythme effréné et aux commandes simples. Incarnez Snezhinka, membre d’une compagnie militaire privée vivant dans un monde dystopique en pixels et en 2,5D. Foulez de nombreux champs de batailles et défendez vos objectifs des attaques ennemies. Vous recevez un salaire pour chaque journée à laquelle vous survivez, mais les diverses déductions fiscales et autres paiements ne vous laisseront que quelques sous en poche. Utilisez ce maigre montant pour vous améliorer, acheter de l’équipement et recruter des compagnons. Dans le mode histoire, le récit évolue en fonction des camarades qui se battent à vos côtés. Découvrez les différentes versions en jouant plusieurs fois. Profitez aussi des deux modes défis dotés d’un classement en ligne, ainsi que du menu Collection pour consulter tous les éléments obtenus en jeu. La version console contient également un artbook.

Slime Heroes (13 février) Dans Slime Heroes, embarquez pour une aventure dans un monde fantastique confié à un héros improbable, un slime, chargé de le sauver d’une mystérieuse corruption. Explorez un vaste monde en 3D — seul ou avec un ami — et affrontez des ennemis redoutables, résolvez des énigmes stimulantes mais accessibles, et découvrez des trésors oubliés. Collectez des gemmes magiques à travers le monde et combinez-les pour créer des compétences uniques et puissantes capables de vaincre même les serviteurs et boss les plus corrompus. Découvrez une histoire touchante de dépassement de soi, d’amitié et de pardon au fil de votre progression, car même les slimes peuvent devenir des héros ! Caractéristiques principales de Slime Heroes : Gagnez des compétences et changez-les à la volée : Collectez et utilisez un arsenal de gemmes obtenues en vainquant des ennemis, et combinez dynamiquement les compétences pour créer des attaques uniques adaptées à votre style de jeu, à tout moment.

: Collectez et utilisez un arsenal de gemmes obtenues en vainquant des ennemis, et combinez dynamiquement les compétences pour créer des attaques uniques adaptées à votre style de jeu, à tout moment. Jouez seul ou avec un ami : Partez à l’aventure en solo ou rejoignez la partie d’un ami pour une aventure en coopération amusante, que ce soit en local ou en ligne. Avec un système de butin partagé, vous pourrez tous deux créer des capacités complémentaires pour affronter les ennemis les plus corrompus.

: Partez à l’aventure en solo ou rejoignez la partie d’un ami pour une aventure en coopération amusante, que ce soit en local ou en ligne. Avec un système de butin partagé, vous pourrez tous deux créer des capacités complémentaires pour affronter les ennemis les plus corrompus. Voyagez dans un monde vaste et ouvert : Explorez six régions distinctes dans un monde vibrant et étendu, et rencontrez les dieux qui règnent sur chaque région. Découvrez des passages secrets, des zones cachées et des donjons de puzzles uniques, chacun avec ses propres défis.

: Explorez six régions distinctes dans un monde vibrant et étendu, et rencontrez les dieux qui règnent sur chaque région. Découvrez des passages secrets, des zones cachées et des donjons de puzzles uniques, chacun avec ses propres défis. Personnalisez votre slime : Donnez de la personnalité à votre slime en personnalisant son visage et ses couleurs selon vos goûts. Trouvez des chapeaux disséminés sur la carte, qui non seulement ajoutent du style, mais offrent aussi des bonus de statistiques pour être à la fois élégant et prêt pour le combat.

Bubble Ghost Remake (20 février)

Guidez un petit fantôme et sa bulle à travers un château enchanté plein de dangers et de défis dans cet incroyable remake de Bubble Ghost. Surmontez les niveaux de compétence et résolvez des énigmes ingénieuses tout en découvrant l’histoire derrière l’esprit de Heinrich Von Schinker.

Cette réimagination du jeu propose des graphismes et un son entièrement mis à jour, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux modes de jeu, des boss finaux difficiles, des objets de collection et bien d’autres secrets qui complètent une aventure passionnante et stimulante dans un château magique qui vous tiendra en haleine pendant des heures. Êtes-vous prêt à faire exploser la bulle et à découvrir les secrets du château ? L’histoire se déroule dans l’ancien château du célèbre inventeur Heinrich Von Schinker, situé dans le nord de l’Angleterre. Soudain, et sans savoir pourquoi, l’esprit d’Heinrich apparaît réincarné en petit fantôme et se réveille dans le hall principal de son château. Il y découvre une grande bulle flottant dans l’air qui peut être déplacée en soufflant. Mais elle semble être enchantée : ses inventions folles se sont retournées contre lui et des animaux sauvages féroces sont apparus dans tout le château. Lorsque la porte du château se ferme derrière lui, et sans savoir pourquoi, quelque chose en lui lui dit qu’il doit guider cette bulle vers la liberté. Caractéristiques principales : Bubble Ghost Remake offre une expérience de jeu passionnante avec plusieurs modes et fonctionnalités uniques :

Mode histoire

Terminez tous les niveaux du jeu en mode histoire, y compris les niveaux cachés et les boss finaux, tout en découvrant les secrets derrière l’esprit d’Heinrich et sa bulle. Si vous voulez le terminer complètement, vous devrez débloquer toutes les compétences et découvrir tous les secrets de chaque niveau. Mode speedrun

Profitez du mode classique dont l’objectif est de terminer le jeu dans le temps le plus court possible, en utilisant n’importe quelle stratégie pour gagner des secondes

Mode no-hit

Saurez-vous terminer le jeu sans que la bulle n’éclate ? Faites-le et vous serez accueilli dans la communauté croissante des « no-hitters ».