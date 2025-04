Comme chaque semaine depuis plus d’une année, voici notre sélection des promotions de l’eShop. Il y a cette semaine de belles offres afin de remplir votre bibliothèque de jeux ! Exceptionnellement, nous avons six sélections au lieu de cinq, histoire que vous profitiez de ces belles pépites.

Hades

8,74€ au lieu de 24,99€

L’un des meilleurs jeux de ces dernières années descend enfin sous la barre symbolique des dix euros. Hades est disponible à 8,74€ au lieu de 24,99 sur l’eShop jusqu’au 21 avril.

Hades, c’est l’un des meilleurs jeux de tous les temps (selon l’auteur de cet article, en tout cas). Un roguelite incroyable au gameplay addictif qui se permet même d’avoir une histoire captivante. Si l’annonce d’Hades II sur Nintendo Switch 2 vous intéresse et que vous n’avez toujours pas essayé le premier, nous vous recommandons très (très !) vivement cette promotion. Nous lui avions d’ailleurs mis à sa sortie l’excellente note de 9,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom PRINCE’S EDITION

9,59€ au lieu de 59,99€

Derrière ce nom à rallonge se cache une merveilleuse pépite du JRPG disponible sur l’eShop à 9,59€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 20 avril.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom PRINCE’S EDITION est le deuxième opus de cette magnifique licence. Avec des musiques composées par l’iconique Joe Hisaishi (compositeur pour Hayao Miyazaki, notamment), cette expérience réussit à s’imposer comme l’un des meilleures JRPGs de ces dernières années. Avec un contenu dantesque, cette version contient aussi 3 DLCs qui allongent la durée de vie. Notre testeur lui a mis la note de 9,1 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Borderlands Legendary Collection

9,99€ au lieu de 49,99€

Nous avons sincèrement de la chance cette semaine : la grande majorité des jeux en promotion sont des magnifiques pépites. Borderlands Legendary Collection est disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 1 mai.

Borderlands Legendary Collection est une compilation de trois références du FPS. Le jeu est aussi bien en docké qu’en portable et permet de découvrir plusieurs pépites à un prix vraiment minime ! C’est l’occasion parfaite de se faire la main avant la sortie du quatrième opus sur Nintendo Switch 2. Nous avions noté cette collection à 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

F1 Manager 2024

10,49€ au lieu de 34,99€

La saison de Formule 1 a repris ses droits il y a un mois et F1 Manager 2024 a encore baissé de prix. Le jeu est sur l’eShop à 10,49€ au lieu de 34,99€ jusqu’au 21 avril.

Hormis l’excellent Motorsport Manager (en promotion lui aussi), les jeux de gestion dans l’univers des sports automobiles sont rares. F1 Manager 2024 est un très bon opus qui souffre certes de graphismes défaillants mais qui possède un très bon gameplay qui vous comblera pendant des dizaines d’heure ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Monster Hunter Stories

20,49€ au lieu de 29,99€

Le remaster du jeu sorti sur 3DS est en promotion. Monster Hunter Stories est disponible à 20,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 27 avril.

Monster Hunter Stories est un spin-off de la licence de chasse de monstres Monster Hunter. Cette fois-ci, nous sommes un jeu de rôle au tour par tour où nous élevons des monstres ! C’est un spin-off réussi qui plaira aux nostalgiques de la version 3DS mais aussi aux nouveaux qui voudraient s’aventurer dans cet opus. Notre testeuse lui a mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dave the Diver

12,99€ au lieu de 19,99€

On vous rajoute une sixième promotion dans notre sélection car Dave the Diver est sur l’eShop à 12,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 27 avril !

Vous aimez la pêche ? Vous aimez les restaurants ? Vous aimez les histoires mignonnes et abracadantesques ? N’hésitez pas, Dave the Diver est un must have, un jeu amusant, à la durée de vie colossale… Notre testeur lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.