Allez, il ne reste plus qu’un mois à attendre pour la Nintendo Switch 2. En attendant (nous continuerons même après la sortie de la console), voici notre dix-neuvième sélection de l’année des promotions de l’eShop. Avec trois « nouveaux » jeux (sur cinq) qui arrivent pour la première fois dans notre sélection !

Crime O’Clock

1,99€ au lieu de 19,99€

Nous commençons par un tout petit prix : Crime O’Clock est disponible sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 17 mai.

Crime O’Clock est une sorte d’Où est Charlie ? interactif, où le jeu nous demande de résoudre des enquêtes à travers des énigmes et des objets à trouver dans le décor. À la fois accessible et original, c’est une expérience quasiment parfaite que nous vous recommandons. Notre testeuse lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Yars Rising

17,39€ au lieu de 28,99€

Sorti en octobre 2024, Yars Rising est en promotion à 17,39€ au lieu de 28,99€. L’offre dure sur l’eShop jusqu’au 11 mai (soit dimanche, il faut aller vite).

Yars Rising est un bon metroidvania en 2D. Même si le jeu n’est pas forcément le plus original du monde, il est une expérience agréable qui se savoure pendant ses presque dix heures de jeu. Il possède aussi une belle direction artistique et une bande-son de qualité. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Cris Tales

3,99€ au lieu de 39,99€

Cris Tales est disponible en promotion sur l’eShop au prix de 3,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 17 mai !

Cris Tales est un très bel hommage aux JRPGs classiques avec une magnifique bande-son, un superbe scénario, un très bon gameplay et des personnages attachants. Que demandez de plus ? Pour seulement quatre euros, c’est une offre très intéressante. Nous lui avions mis la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Andro Dunos II

1,99€ au lieu de 19,99€

Un tout petit prix pour cette pépite ! Andro Dunos II est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 17 mai.

Changement de style avec ce shoot ’em up. Si vous aimez les gros pixels, l’action à l’ancienne et la difficulté, alors peut-être que Andro Dunos II réussira très certainement à vous plaire. Le jeu est la suite d’un obscur jeu des années 90 et les développeurs ont réussi à relancer une licence qui paraissait pourtant oubliée de tous. Attention, le jeu n’est pas traduit en français (même si ce n’est pas très gênant). Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Life is Strange: True Colors

17,99€ au lieu de 59,99€

Life is Strange: True Colors est disponible sur l’eShop au prix de 17,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 20 mai !

Toute la licence Life is Strange est en promotion, mais nous avons décidé de nous concentrer sur cet opus qui est (peut-être) le mieux porté sur notre Nintendo Switch. Cet opus continue de la lignée de la licence et propose une aventure narrative réussie à l’écriture subtile. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.