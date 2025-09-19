L’énorme semaine de promotion sur l’eShop s’est peut-être terminée lundi, mais nous voilà tout de même avec de belles opportunités disponibles à tout petit prix. Voici notre trente-huitième sélection de l’année !

Hades

6,24€ au lieu de 24,99€

Hades II vous tente mais vous n’avez pas encore fait le premier opus ? Hades est disponible à 6,24€ au lieu de 24,99 sur l’eShop jusqu’au 29 septembre !

Hades, c’est l’un des meilleurs jeux de tous les temps (selon l’auteur de cet article, en tout cas). Un roguelite incroyable au gameplay addictif qui se permet même d’avoir une histoire captivante. Avec Hades II qui arrive enfin, nous vous recommandons très (très !) vivement cette promotion. Nous lui avions d’ailleurs mis à sa sortie l’excellente note de 9,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

LEGO City Undercover

4,79€ au lieu de 59,99€

Le prix affiché est vraiment petit : LEGO City Undercover est sur l’eShop à 4,79€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 29 septembre.

La réputation sur la qualité des jeux LEGO n’est plus à faire. LEGO City Undercover, déjà sorti à l’époque sur Wii U, est un très bon opus qui nous permet d’incarner un policier en pleine recherche d’un criminel notoire. Le jeu de plateformes excelle comme toujours par son humour et ses scènes truffées de références. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie !

Vous pouvez lire notre test ici.

Lil Gator Game

9,75€ au lieu de 19,50€

On continue cette sélection de très haut niveau avec Lil Gator Game, disponible sur l’eShop au prix de 9,75€ au lieu de 19,50€ jusqu’au 12 octobre.

Vous cherchez un must have, une pépite indépendante et l’une des plus belles surprises de l’année 2022 ? Alors foncez sur Lil Gator Games, ce curieux mélange entre Animal Crossing et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Notre testeur lui avait mis des notes exceptionnelles que ce soit au niveau du gameplay (10 sur 10), de l’histoire (là encore 10 !) ou encore de la musique ou des graphismes (9 sur 10). Il lui avait mis finalement la note globale de 8,8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

4,99€ au lieu de 19,99€

Nous continuons cette sélection avec Ori and the Blind Forest: Definitive Edition. Le jeu est sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 29 septembre.

Ori and the Blind Forest a peut-être maintenant dix ans, il reste l’un des jeux les plus beaux à faire sur notre console (Game Award de la meilleure direction artistique 2015 !). Pour ceux qui ne connaissent pas ce platformer (et jeu d’aventure), nous vous recommandons cette promotion pour vous laisser tenter. Notre testeuse à la sortie de la Definitive Edition sur Switch avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Moving Out 2

11,99€ au lieu de 29,99€

Nous terminons la sélection avec ce jeu idéal pour s’amuser entre amis. Moving Out 2 est en promotion sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 8 octobre.

Moving Out 2 est une suite réussie qui nous permet d’incarner des déménageurs… particuliers. Notre objectif, avec l’aide de nos amis, est de réussir à déménager (ou emménager) le plus rapidement possible, tout en faisant fi des considérations matérielles. C’est un jeu très drôle qui permet de passer de très bonne soirée en groupe… à condition que vous réussissez à vous entendre (un peu comme Overcooked) ! Nous lui avions mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.