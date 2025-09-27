Hellcard est un roguelike deckbuilding qui est souvent comparé de « Slay the Spire en 3D ». Derrière cette comparaison flatteuse se cache Thing Trunk, un studio polonais, ainsi qu’un projet ambitieux appelé « Return2Games », une série de sept jeux dans laquelle les développeurs cherchent à rendre hommage aux jeux vidéo des années 90. Alors que Book of Cards, leur premier jeu, a été reçu de façon mitigée dans nos colonnes, que nous donne Hellcard ? Le titre est disponible depuis 10 septembre 2025 sur l’eShop au prix de vingt-quatre euros cinquante.

Un roguelike au gameplay intéressant…

Hellcard est un roguelike deckbuilding coopératif (mais aussi jouable en solo). Il n’y a pas d’histoire ni de contexte : nous incarnons un personnage qui va traverser les salles remplies d’ennemis jusqu’au boss final avec l’aide de deux amis.

Le concept ainsi que la prise en main sont assez simples à comprendre. Nous (et nos coéquipiers) sommes coincés au milieu d’une pièce remplie d’ennemis. Chaque personnage est assigné à une zone spécifique, ce qui signifie qu’il sera la cible de tous les monstres placés dans cet espace. Ces derniers seront aussi placés en fonction de leur distance : il y a les ennemis proches et les éloignés.

Hellcard propose trois classes (nous en débloquons deux autres très rapidement). Elles possèdent chacune leur spécificité. Le guerrier manie l’art du combat rapproché alors que la voleuse préfère les ennemis qui gardent une distance raisonnable.

Les deux personnages obtenus par la suite sont plus complexes : le bricoleur utilise des machines placées çà et là sur la carte pour survivre et la bruja a besoin de son propre sang pour affronter ses adversaires.

Nous attaquons à l’aide de cartes. Chaque carte a un coût en mana et comme nous voyons les intentions des ennemis avant de jouer, il faudra utiliser notre deck avec parcimonie pour attaquer les adversaires… sans se faire nous-mêmes attaquer.

Le bestiaire est peu varié et nous rencontrons globalement des difficultés plus ou moins similaires. Nous devons faire attention au monstre qui nous fait perdre de la vie quand on l’attaque, à celui qui frappe en zone, et à ceux qui invoquent d’autres ennemis.

À la fin de chaque combat, nous gagnons une gemme, une nouvelle carte (à choisir), ainsi qu’un nouveau compagnon (si vous jouez en solo). Nous nous dirigeons aussi dans un lieu sélectionné au préalable qui va nous permettre de réaliser plusieurs activités avec les gemmes.

Dans ces derniers, nous pouvons améliorer ou supprimer nos cartes, obtenir des artefacts (pour avoir de puissants pouvoirs), nous soigner, et peut-être même gagner de nouvelles gemmes. En solo, nous ne contrôlons pas nos compagnons : c’est l’IA qui choisira à la fin de chaque tour ce qui l’intéresse le plus… Et elle fera par ailleurs souvent des choix douteux, comme récupérer de nouvelles cartes quand elle n’a plus que trois points de vie…

Les cartes sont assez variées. Entre les attaques à distance, au corps-à-corps, en zone, celles qui étourdissent, gèlent, protègent, redonnent du mana ou s’épuisent, ainsi que toutes les spécificités de classe, nous avons un stock intéressant en termes de possibilités.

À la fin de chaque partie, nous gagnons de nouvelles cartes, des émotes, des tenues pour notre personnage, et surtout des artefacts de départ. La voleuse peut par exemple démarrer avec le « sel », qui permet d’obtenir du mana toutes les cinq cartes temporaires jouées.

Mais un jeu qui ne tient pas la comparaison dans un milieu déjà surchargé

Nous gagnons aussi à la fin de chaque partie remportée des tourments à équiper. Ces derniers sont des objets qui augmentent la difficulté du jeu. Nous pouvons par exemple augmenter le niveau des boss ou désactiver une récompense post-combat pour se donner du défi.

Hellcard est un bon roguelike de création de deck… qui ne fait malheureusement pas le poids face aux autres mastodontes du genre. Le gameplay est sympathique, les combats sont stratégiques et nous prenons du plaisir à détruire les hordes de monstres qui se trouvent face à nous.

Les cinq classes sont variées, avec des mécaniques assez différentes pour nous amener à réfléchir sur les meilleures combinaisons possibles. Les parties sont longues (deux heures environ), ce qui est à la fois une qualité comme un défaut : en solo, cette durée est parfaite pour construire son deck, même si en mode coopératif ce temps peut paraître long.

Le jeu propose une expérience conséquente avec un nombre de cartes à débloquer intéressant… mais malgré tout, le contenu paraît à terme assez maigre et les parties se répètent très vite. Il n’y a pas assez d’ennemis, de classes, et de possibilités de deck pour nous amuser dans la durée.

Le bestiaire limité est l’un des plus grands défauts du jeu. Nous croisons les mêmes monstres avec les mêmes attaques et les mêmes capacités, ce qui amenuise grandement l’intérêt de l’expérience. Finalement, pourquoi débloquer de nouvelles cartes si nous gagnons déjà avec celles en notre possession ?

Les cinq classes sont intéressantes… mais comme nous jouons avec trois personnages, l’aspect découverte se termine bien vite. Le jeu est malheureusement à dix mille lieues d’un Slay the Spire, où chaque personnage peut s’utiliser de plusieurs façons.

Hellcard est donc un jeu sympathique mais difficile à recommander en l’état. Le roguelike fait le travail, de façon efficace, mais il ne propose rien qui feraient de lui une évidence sur un marché déjà surchargé de pépites.

Le jeu coûte vingt-cinq euros mais il existe Balatro, Fights in Tight Spaces, Wildfrost ou même Inscryption (dans un autre genre) à un prix moins élevé ainsi que Slay the Spire et Monster Train 2 au même prix (et nous parlons juste de cartes, car il reste tous les roguelikes deckbuilding avec des dés et autres variantes).

Hellcard fait pâle figure au milieu de ces titres et même si le jeu est intrinsèquement bon, il lui manque cette profondeur et cette ambition qui feraient de lui une évidence pour les joueurs. Là, nous avons un titre où les joueurs s’amuseront, une, peut-être deux parties avant de le lâcher pour une expérience plus qualitative.

Le jeu est aussi assez pauvre visuellement : les décors ne varient que très peu (comme encore une fois les ennemis), ce qui donne une sensation exacerbée de répétitivité. Toujours les mêmes ennemis, au même endroit, pour les mêmes combats… Dommage. La bande-son est sympathique et réussit à rester en retrait, nous permettant de nous concentrer sur les combats.

Nous vous joignons une vidéo de presque une heure de jeu réalisée au début de notre expérience.