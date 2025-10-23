La mode a toujours été de tout temps et de toute époque, un sujet de fascination, inspirant à la fois rejet et admiration. De la Marquise de Pompadour (qui a le droit à sa propre nuance de rose) à Kate Moss en passant par Twiggy, la quête de la beauté et de l’élégance, trop souvent liée au féminin, est une boussole de la société. Ce n’est pas un hasard que QubicGames (Infantry Attack, Thief Puzzle, Love Colors), éditeur fossoyeur d’un grand nombre de free-to-play sur mobile, décide de s’attaquer à ce sujet en portant un titre de leur partenaire Crazy Labs Limited (Multi Maze 3D, DIY Fashion Star, etc.). Stylist Girl est disponible sur l’eShop au prix de huit euros depuis le 30 juillet 2024. De quoi séduire tous les aficionados de la mode ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Stylist Girl.

Une nouvelle arnaque signée QubicGames

Stylist Girl est un jeu au concept simplissime. Nous avons des clientes qui arrivent dans notre boutique. Nous devrons les habiller, les coiffer et les maquiller pour qu’elles deviennent la star du podium.

Le gameplay est très accessible… et très répétitif. Nous allons d’abord choisir une tenue parmi celles proposées. Allons-nous choisir ces escarpins très chics ou allons-nous plutôt privilégier la jupe à la coupe ample ? Chaque vêtement est assorti à une tenue complète. Même si nous ne choisissons que des chaussures, la cliente ressortira de la cabine d’essayage avec un tout nouveau look, teinture de cheveux comprise !

Une fois habillée, nous allons pouponner notre cliente. Nous allons d’abord la maquiller en choisissant son fond de teint, son gloss, son ligneur (eyeliner), etc., avant de s’occuper de ses ongles, la coiffer (mettre de l’huile de coco, choisir une coupe et une coloration) et bien sûr, choisir un accessoire (comme un chiot ou un sac à main).

Nous aurons ensuite une séance photo où des icônes s’envoleront dans le ciel avant de redescendre, et notre objectif sera d’appuyer au bon moment sur la bonne touche tout en faisant attention aux icônes rouges (comme un pouce vers le bas).

Finalement, nous aurons plusieurs duos de top-modèles qui défileront sous nos yeux et nous devrons choisir nos préférées. La boucle de gameplay se termine avec les résultats pour savoir si nous avons gagné le concours (quel concours ? Notre cliente était juste venue pour une nouvelle tenue ?).

Nous gagnons de l’argent qui nous permet d’acheter de nouveaux éléments pour nos clientes. Nous pourrons acheter des tenues, des faux ongles, des couleurs de gloss… et c’est à peu près tout ce que le jeu propose.

Stylist Girl est une catastrophe. Le jeu propose un gameplay qui n’est déjà pas très intéressant en free-to-play sur téléphone alors sur console… L’expérience manque de cohérence et de clarté. Nous habillons quelqu’un qui veut juste une tenue pour sa soirée mais elle termine indubitablement sur le podium !

Des DLCs proposés dès la cinquième minute…

Nous ne savons pas comment les classements à chaque fin de boucle de gameplay sont réalisés. Que nous fassions un bon score ou non lors de l’épreuve de la séance photo ne change absolument rien. Parfois nous sommes premiers, parfois nous sommes derniers mais nous ne comprenons pas quels sont les critères utilisés (c’est certainement juste du hasard).

Les tenues sont très limitées, et nous débloquons des variantes de tenue au bout d’une vingtaine de minutes, faute de contenu. Il faut aussi parler de la honteuse pratique commerciale de Stylist Girl, pratique propre à QubicGames : la plupart du contenu est en DLC !

Nous avons même une sorte de conseillère mode qui nous propose très régulièrement d’acheter les DLCs à quatre euros l’unité. Le message est subliminal mais à la fois évident : pour gagner, il faut payer encore plus (même si c’est en réalité un mensonge).

Stylist Girl abuse les potentiels acheteurs avec une autre technique frauduleuse. Le jeu, depuis sa sortie en 2024, est très régulièrement en promotion (un mois sur deux) pour inciter les joueurs à acheter cette expérience peu qualitative qui ne mérite pas un centime. Pour vous faire votre propre avis et si nos mots ne sont pas assez forts, allez vérifier par vous-mêmes l’expérience sur téléphone (par ailleurs, vous pourrez y trouver des commentaires d’utilisateurs déçus sur l’App Store).

Peu importe le prix, nous pouvons que vous recommander de fuir cette expérience sans gameplay, sans progression, répétitive, et qui vous ennuiera au bout d’une vingtaine de minutes. Nous sommes très loin de ce que nous pouvons attendre d’un jeu sur la mode. Stylist Girl n’est par ailleurs pas traduit en français mais seul un vocabulaire basique en anglais suffit pour vous repérer.

Les graphismes sont corrects. Ils sont certes répétitifs et peu inspirés, les tenues sont par ailleurs assez ternes, mais cela suffit pour l’expérience recherchée. La bande-son, en revanche, enfin, la seule chanson qui passe en boucle, est une purge. Il vous faudra bien du courage pour la supporter pendant de longues heures de gameplay.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay réalisée par nos soins de trente minutes. Nous sommes par ailleurs les seuls sur YouTube à proposer une vidéo d’une telle durée, certainement pour les raisons énoncées dans le test !