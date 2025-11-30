Les tests dithyrambiques glanés çà et là sur Internet au sujet de Dora : Sauvetage en forêt tropicale, nous ont intrigués : est-ce qu’Outright Games, éditeur britannique pourtant habitué à l’exploitation de licences de façon décevante (NBA, Transformers, Peppa Pig), a trouvé des développeurs capables de produire de beaux jeux ? Avons-nous affaire à un jeu comme le réussi Chicken Run ou à une énième adaptation ratée ? Voici notre test de ce jeu disponible depuis le 24 octobre 2025 sur l’eShop comme en physique au prix de quarante euros !

Un pitch alléchant…

Alors que Dora, accompagnée de son acolyte de toujours, Babouche, s’apprête à observer l’éclosion des Bébés Alebrijes dans l’arbre magique, Chipeur décide de voler le Super Duper Duplicateur des mains de Tico, l’écureuil anglophone.

Le malicieux renard se duplique alors en quatre exemplaires et sème le chaos dans toute la forêt tropicale ! Dora et Babouche se mettent alors en route pour essayer de retrouver ce chenapan puissance quatre.

Dora : Sauvetage en forêt tropicale est un platformer à la fois très classique et vraiment simple d’accès pour les enfants. Le jeu est réparti en plusieurs niveaux où nous allons (seuls ou avec un ami) franchir des « difficultés » afin d’avancer dans l’histoire.

L’aventure est répartie en plusieurs mondes où les obstacles seront (à peu près) toujours les mêmes. Notre héroïne va sauter au-dessus de troncs d’arbre, de nénuphars, de nuages, mais elle va aussi devoir pousser des cailloux (pour en casser d’autres), esquiver des grenouilles ou encore traverser des étendues d’eau sur le dos de tortues.

Chaque monde a malgré tout ses propres « caractéristiques » : dans « La Forêt aux noisettes », nous aiderons Tico à rendre sa voiture plus puissante, dans « La Forêt des Pièges et des Embûches », nous aiderons Vera avec son potager, alors que « Les Collines Vertes » nous permettront d’apporter les ingrédients à Totor pour qu’il puisse faire son gâteau « Tres Leches » (trois laits, non traduit dans le jeu).

Dans le gameplay, le jeu offre aussi quelques microscopiques variations dans chaque monde. Par exemple, dans le premier monde (avec Tico), nous apprenons à utiliser un levier pour ouvrir une porte alors que dans le deuxième, nous apprenons à appuyer sur un bouton rouge pour ouvrir cette même porte.

Chaque niveau possède la même architecture. Nous allons avoir un niveau à traverser avec de nombreux objets facultatifs à récupérer (comme des feuilles dorées) et nous aurons, en plus des difficultés susmentionnées, à empêcher Chipeur de nous voler des objets, mais aussi une énigme du Lutin Grognon à résoudre.

Mais un jeu pour enfants sans saveur

Nous débloquerons au fur et à mesure de notre progression des objets, comme un arrosoir qui permet de faire pousser des fleurs trampolines. Ces derniers permettront d’assouvir nos envies de complétionnistes en récupérant tous les objets facultatifs qui ne peuvent pas être récupérés les premières fois que nous traversons les niveaux.

Nous gagnerons aussi des niveaux bonus avec des mini-jeux, comme une course de voiture ou des graines à récupérer face à un nuage un peu capricieux.

Dora : Sauvetage en forêt tropicale est pensé pour les enfants et c’est sa plus grande qualité : le jeu est intégralement doublé en français, la difficulté est proche de zéro, et toutes les instructions sont bien expliquées en amont pour qu’un enfant puisse s’amuser.

Cependant, et malgré les bons avis lus sur Internet, force est de constater que Dora : Sauvetage en forêt tropicale est un titre plat, assez moyen, qui ne justifie nullement un achat de quarante euros pour votre enfant. L’histoire est sympathique, l’accessibilité aussi, mais il manque bien des choses pour que Dora devienne la référence vidéoludique à mettre sous le sapin pour les fêtes.

C’est une évidence mais ce jeu n’est pas adapté au public adulte. Le jeu, répétitif, sans level design travaillé, ni difficulté, blasera n’importe quel joueur de plus de dix ans. Mais pourquoi les jeunes enfants devraient-ils se contenter d’un jeu au level design répétitif à mourir ? Pourquoi n’auraient-ils pas le droit à une expérience à la fois accessible et intelligente dans sa conception ?

Dora : Sauvetage en forêt tropicale est aussi un jeu qui, si vous n’êtes pas avec votre enfant pendant qu’il joue, n’est pas du tout éducatif. Dans Dora l’exploratrice (la série TV), certains personnages parlent en anglais, et Dora, pour faire comprendre à l’enfant ce qui se passe, paraphrase le texte. Dans le jeu vidéo, des personnages comme Tico peuvent parler en anglais et personne ne va donner les clés aux enfants pour qu’ils puissent comprendre les mots employés !

Même les enfants méritent mieux en termes de level design !

Le Lutin Grognon propose bien une énigme comme dans la série, mais a contrario du programme télévisuel, les devinettes proposées prennent vraiment les enfants pour des imbéciles incapables de la moindre réflexion. Quand on est fatigué, va-t-on se reposer sur un chien ou un lit ? Quand il pleut, est-ce qu’on se protège avec un parapluie ou une tasse ? Nous ne voyons pas vraiment comment un enfant peut s’éveiller à la logique avec des énigmes où lui-même n’a pas besoin de réfléchir.

Les objets comme les missions se ressemblent, et même si un enfant ne verra pas la contrainte de ramasser X fois des cordes, des avocats ou de la sève collante, nous voyons pour notre part une occasion manquée d’apprendre de nouveaux objets et d’aider au développement cognitif de l’enfant (nous rappelons tout de même que la très grande majorité des études scientifiques appellent à éviter le plus possible les écrans aux enfants de moins de six ans).

Plus généralement, Dora : Sauvetage en forêt tropicale est développé avec paresse : chaque monde semble être juste une variation de l’autre. Les sprites (objets du décor) sont les mêmes, et seule la couleur du monde change réellement. Les mécaniques, déjà énoncées plus haut, sont répétitives au possible et nous rappellent cette mauvaise période du jeu vidéo (visiblement pas révolue) où jeu pour enfants signifiait platformer bâclé pour exploiter la licence.

Il n’est pas possible de sauvegarder un niveau en cours de jeu. Or, comme chaque niveau dure une vingtaine de minutes (ou plus si vous voulez tout récolter), il faut être sûr de soi avant de commencer à jouer. Nous récoltons énormément d’objets, mais ils sont totalement inutiles. Pourquoi ne pas débloquer, avec les milliers de feuilles que nous récupérons des cosmétiques ou même (soyons fous !) des personnages jouables ?

Dormez-vous dans un lit ou un chien ?

Pour quarante euros (voire moins), il y a des activités ou des jeux (pas forcément vidéo) bien plus qualitatifs sur le marché qui pourraient à la fois satisfaire votre enfant et lui apporter les ingrédients nécessaires pour son bon développement.

Malgré tout, la durée de vie, même si elle est gonflée artificiellement, est intéressante. Dora : Sauvetage en forêt tropicale promet plusieurs heures de jeux en ligne droite, et certainement quelques heures en plus si vous vous décidez à refaire les niveaux pour trouver les objets impossibles à trouver lors des premiers passages.

Le portage sur Nintendo Switch est raté : bien que les temps de chargement ne soient pas très longs, les graphismes sont catastrophiques ! Comme vous pouvez le voir dans la vidéo prise lors de notre première session de test, les décors sont pixelisés au possible. Ces gros pixels sont présents à la fois en mode docké et portable ! Les rétines des enfants (et les vôtres) méritent mieux que ça…

La bande-son, hormis le doublage français de bonne qualité, est médiocre. Nous avons une musique par monde… Sachant qu’un monde est composé de trois niveaux de vingt à trente minutes, les tympans finissent par être fatigués par ces pistes musicales répétitives. Là encore, certes, un enfant ne verra pas la différence, mais nous estimons que ce n’est pas parce que le joueur est en bas âge qu’il faut lui donner un jeu vidéo bâclé.

Notons tout de même que le doublage français rehausse le jeu et permet aux petits comme aux grands de se plonger avec une grande facilité dans le titre, avec un Babouche en très grande forme.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins, sans commentaire, qui vous permet de vous faire votre propre avis.