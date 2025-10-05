NBA Bounce est un titre intriguant. Ce jeu de basket adapté à un public jeune avec les mascottes officielles de la NBA aurait été une offre alléchante… Si elle n’était pas éditée par les Britanniques d’Outright Games, studio habitué à des jeux à licence souvent décevants, parfois passables, mais jamais exceptionnels (Peppa Pig, Transformers, Tortues Ninja, Grinch, etc.). Que nous donne NBA Bounce, disponible sur l’eShop et en physique depuis le 26 septembre 2025 au prix de cinquante euros ?

Une licence avec un potentiel…

NBA Bounce est un jeu de basket pensé pour les plus jeunes. C’est une expérience très simple à prendre en main, qui fait presque fi de toutes les règles de ce sport pour les adapter aux néophytes.

Globalement, le jeu nous permet de tirer, passer, sauter (pour contrer ainsi que les rebonds) et intercepter. Pour les tirs, le jeu est là aussi très accessible. Comme dans NBA 2K, il faut remplir une jauge dans le bon timing afin de réaliser un tir parfait. Plus nous nous éloignons, plus le timing devient serré, mais sachez que vous avez tout de même de bonnes probabilités de marquer depuis votre propre moitié de terrain.

Les dunks se font automatiquement dès que nous nous approchons du panier et nous pouvons aussi faire des alley-oops lors des matchs multijoueurs. Les matchs se déroulent avec des équipes de trois joueurs, avec des possessions plus courtes (douze secondes, mais nous pouvons le changer), et il n’y a ni faute, ni retour en zone, ni toute règle qui viendrait complexifier l’expérience.

Le gameplay, très arcade, est sympathique manette en main. Les matchs sont rapides et nous permettent de nous amuser sur de courtes sessions. Même si le jeu ne propose rien de révolutionnaire, et que l’expérience manque par ailleurs de profondeur, le principe est efficace et permet une expérience accessible pour tous ceux qui ne voudraient pas s’embêter avec toutes les subtilités du basket.

NBA Bounce propose plusieurs modes, qui, malheureusement, se résument à la même chose. Que ce soit le match rapide, la saison, ou le tournoi, nous enchaînons les matchs sans grande distinction vis-à-vis de l’adversaire. Que vous affrontiez les Boston Celtics ou bien les Washington Wizards ne change absolument rien et l’expérience devient très rapidement répétitive.

Le jeu propose de nombreux succès afin de débloquer des mascottes, des traînées pour nos chaussures, et d’autres cosmétiques… Cependant, soyons honnêtes dès le début : l’aventure tourne vite court et au bout de deux-trois matchs, nous ne savons plus quoi faire pour renouveler l’expérience.

Les fans débloqueront leurs mascottes préférées, et ensuite ? Jouer avec Rocky ou Coyote est amusant au début, mais les matchs se ressemblent bien trop pour prendre du plaisir sur ce titre. L’intérêt de faire toute une saison NBA est finalement très limité…

… Mais un jeu au gameplay sans profondeur, qu’on abandonne rapidement

Le jeu aurait pu se sauver un peu en nous immergeant un peu dans l’univers NBA, cependant, nous avons vraiment l’impression d’avoir face à nous un jeu bâclé, réalisé à la va-vite avec une licence à peine exploitée.

Les terrains, comme les spectateurs… sont tous les mêmes ! Certes, le logo change sur le parquet, et certains fans auront par exemple enfilé un t-shirt vert lors d’un match des Celtics, mais nous avons toujours les mêmes éléments, ce qui renforce ce sentiment de répétitivité. Les graphismes sont malgré tout intéressants mais nous faisons très rapidement le tour.

La bande-son est aussi très décevante. Nous apprécions le commentateur français, cependant son nombre de phrases est très limité. Le sound design est bâclé, avec un travail qui est loin des standards pour un jeu vidéo. Nous avons parfois des sons d’orgue qui arrivent de nulle part avec un mixage très douteux. Si nous comprenons l’idée d’avoir l’air de « Let’s Go [nom d’équipe] », la façon abrupte dont le son est intégré au jeu rend l’expérience d’autant plus fade.

Comment recommander le jeu à son prix très élevé de cinquante euros ? En théorie, avec les succès et les modes de jeux, la durée de vie est immense. Dans les faits, nous voyons mal comment un adulte ou un enfant peut rester sur une expérience si répétitive.

Sans possibilité de progression, voire même de s’améliorer, il retire le côté « rêve » que peut procurer le sport, cette idée de se surpasser ou de créer une équipe qui sera à la hauteur du temps. Finalement, nous avons un jeu qui n’est pas assez « fun » pour concurrencer la série des Mario (comme Mario Tennis Aces), mais pas assez profond et immersif pour nous mettre dans la peau d’un futur basketteur. C’est dommage, il y avait pourtant tout à faire et à imaginer avec la licence des mascottes et les animations lors des temps morts qui leur sont propres…

Nous vous joignons une vidéo réalisée par nos soins de vingt minutes de gameplay. À vous de voir si cela suffit à vous plaire.