Peppa Pig : Aventures autour du Monde est édité par Outright Games Ltd. et développé par Petoons Studio, les 2 studios se sont déjà associés pour le précédent Peppa Pig. Outright Games Ltd. l’éditeur a fait énormément de jeu à licence pour enfants dont les Gigantosaurus, Pat’Patrouille et bien d’autres. Le développeur Petoons Studio n’a fait que Peppa Pig et un jeu Bratz, ce qui laisse désirer, en revanche le futur « Curse of the Sea Rats » pourrait être une exclusivité à suivre.

Histoire

Une fois votre avatar créé, vous découvrirez rapidement ce que le jeu propose en « activités ». L’éditeur de personnage s’ouvrira pour créer votre famille (père, mère, sœur, frère, etc.) avec quelques personnalisations (genre, couleur, et espèce animale du personnage). Vous aurez ensuite une activité rapide avec votre famille ainsi que la construction de votre maison qui se construira en 4 menus différents avec chacun 4 à 6 choix. Enfin vous rencontrerez brièvement la famille de Peppa Pig et irez à l’école avec votre nouvelle amie, puis apprendrez que la professeure de l’école souhaite que vous découvriez le monde. En discutant avec votre famille et celle de Peppa, comme par hasard, une dame viendra se présenter se disant être la capitaine d’un bateau de croisière et vous emmènera partout dans le monde. À vous de découvrir chaque pays proposé (USA, France, Royaume-Uni, Australie, Italie et Allemagne).

C’est une histoire pour les tout-petits, c’est très simple et plein de raccourcis. C’est mignon, et comme vous deviez vous y attendre, tout est gratuit dans le meilleur des mondes.

Au-delà de ça, les dialogues sont pareils que pour le 1er épisode. Les personnages se répètent très souvent quand vous n’interagissez pas avec l’activité voulue, ce qui est facilement agaçant. Pour pousser le bouchon plus loin, il y a énormément de références au dessin animé et les destinations autour du monde sont des lieux déjà connues avec ses personnages « iconiques ».

Gameplay

Comme le 1er du nom, vous suivez une histoire selon le lieu où vous vous trouvez et vous aurez des objets qui sortent du lot pour faire une « activité » où il suffira d’appuyer sur A ou bouger avec le stick directionnel. Fait presque amusant, cette possibilité était inexistante dans le 1er épisode. En bref, si le joueur/l’enfant (l’adulte serait étonnant sauf s’il doit faire un test) aime Peppa Pig, il pourra interagir avec son univers préféré.

En revanche si le jeune ne montre pas d’intérêt à Peppa Pig, il n’offre pas grand-chose à faire réellement, vous bougerez et appuierez sur A en écoutant les petites aventures de votre avatar et de Peppa Pig.

Les différents voyages du jeu se réaliseront toujours de la même manière : vous allez dans un pays, vous verrez ses clichés ainsi que ses personnages stéréotypés et vous ferez des choses formidables où vous vous amuserez comme un fou.

Graphisme/Musique

Le jeu ressemble à la série télévisée, c’est difficile de se plaindre d’un jeu fidèle à son origine, mais vous le pensez aussi, c’est moche tout de même. En revanche les animations ont tendance à bugger de temps en temps. Malgré tout, il y a une animation pour chaque objet avec lesquels vous pourrez interagir, ce qui est respectable.

La bande-son est totalement oubliable avec énormément de musiques provenant de la série, bien qu’on dirait vraiment des bruits de fond pour certains.

Durée de vie

Vous n’avez pas de véritable 100%, en revanche vous devinez qu’il faudra visiter chaque pays pour terminer « l’histoire ». Les objectifs sont clairs par rapport au 1er épisode où on allait partout en cherchant quoi faire. La durée du jeu est bien plus courte puisqu’il ne dure que 2 à 4 heures si vous galerez ou profitez de l’aventure, ce qui fait cher payé les 40€.

Conclusion 3 /10 Peppa Pig : Aventures autour du Monde est un jeu pour enfants en très bas âge, vu qu’il n’offre absolument rien en gameplay, et l’histoire n’apporte rien de plus que le dessin animé. Les graphismes sont respectueux de la série, mais les animations buggent par moment. Les musiques sont les mêmes bruits de fond présents dans la série. Le jeu s’essoufflera rapidement sauf en faisant les « activités » en boucle à peu près 2 à 4 heures. En résumé : vous adorez Peppa Pig, vous aurez un formidable moment, et si vous n’aimez pas, à aucun moment vous voudrez dépenser 40€ pour un nouveau jeu qui ressemble à un DLC du 1er épisode. LES PLUS Les graphismes respectent la série

