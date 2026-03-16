Le studio Pretty Soon annonce la sortie de Primal Planet sur Nintendo Switch le 26 mars, un jeu de type Metroidvania développé en solo qui sera jouable à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre était déjà disponible sur Steam, où il affiche plus de 90% d’avis positifs de la part des joueurs.
Primal Planet plonge le joueur dans la peau d’un homme des cavernes déterminé à protéger sa famille sur une planète préhistorique peuplée de dinosaures. L’histoire débute par une attaque brutale de T-Rex et mêle nature sauvage et rebondissements de science-fiction, notamment autour de la découverte d’une présence extraterrestre dont il faudra percer les secrets. Le joueur sera amené à forger des alliances inattendues au fil de son périple.
Le gameplay combine exploration, artisanat, combat et survie. Les différents biomes du jeu — forêts denses, plaines, montagnes et profondeurs océaniques — regorgent de secrets et de dangers propres à chaque environnement. La faune est variée, allant de l’Apatosaurus au Carnotaurus, chaque espèce étant adaptée à son habitat. Pour survivre, le joueur doit fabriquer outils, armes et remèdes à partir des ressources naturelles, tout en développant ses compétences au fil de l’expérience accumulée. Les affrontements, qu’il s’agisse d’ennemis réguliers ou de boss, font appel à la fois au combat direct, à l’utilisation d’armes fabriquées, et à des approches furtives intégrant appâts et pièges.
Le jeu propose également un mode coopératif local permettant à un second joueur de rejoindre la partie à tout moment en incarnant Sino, une sinosauropteryx qui évolue et se renforce au fil de l’aventure. Les deux joueurs peuvent ainsi collaborer pour surmonter obstacles, énigmes et combats.
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