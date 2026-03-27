Les soldes Steam se terminent laissant les joueurs PC orphelins de belles offres. Pendant ce temps, l’eShop de la Nintendo Switch continue de proposer de belles offres diversifiées semaine après semaine. Voici notre sélection hebdomadaire des promotions, constituée de de deux jeux jamais cités auparavant !

Foretales

7,99€ au lieu de 19,99€

Nous commençons par un jeu excellemment bien noté dans nos colonnes dont la promotion se termine lundi, le premier avril ! Foretales est disponible sur l’eShop à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%).

Sorti en 2022, Foretales est un petit bijou développé de sucroît par un studio français. Nous sommes face à un étonnant mélange jeu qui mélange le narratif, le jeu de société et le jeu de cartes ! Si vous voulez découvrir un jeu qui ne ressemble à aucun autre, il ne faut surtout pas hésiter. Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Revita

6,79€ au lieu de 16,99€

Après la France, nous sommes dorénavant avec des développeurs allemands ! Revita est disponible sur l’eShop à 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%) jusqu’au premier avril lui aussi !

Revita est un « bijou du roguelike » (nous citons notre testeur). Nous avons un jeu qui n’est peut-être pas le plus original qui existe, mais il propose des mécaniques réussies de roguelite plateformer twin-stick shooter qui donne envie de se donner à fond pour atteindre la fin du jeu ! Notre testeur lui a mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Demon Turf

8,79€ au lieu de 21,99€

Attention, c’est rare mais nous vous proposons dans la sélection un jeu non traduit en français. Demon Turf est disponible sur l’eShop au prix de 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%) jusqu’au 18 avril.

Demon Turf est un platformer 3D qui réussit en permanence à renouveller son gameplay. Avec son graphisme qui rappelle Paper Mario, le jeu est une parfaite expérience pour ceux qui maîtrisent un minimum la langue de Shakespeare. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tents and Trees

1,99€ au lieu de 9,99€

Voici un tout petit jeu au concept génial. Tents and Trees est actuellement disponible sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%) jusqu’au 4 avril !

Tents & Trees est un puzzle game français qui mélange à la fois le Sudoku et le Démineur. Pour seulement deux euros, vous avez un jeu addictif, au concept singulier et au contenu quasi-infini ! Nous l’avions noté 8,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Terra Memoria

9,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons notre sélection avec un troisième jeu français (nous ne l’avions pas prévu à la base, mais force est de constater que c’est une semaine française !). Terra Memoria est disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) jusqu’au premier avril.

Terra Memoria est un RPG sorti il y a deux ans. Avec son écriture drôle, son aventure pleine d’activités, et ses combats à la fois accessibles et stratégiques, les développeurs nous proposent une expérience complète et réussie, pouvant vous captiver pendant une dizaine d’heures. Notre testeuse lui avait mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.