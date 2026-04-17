Alors que certains médias profitent de notre sélection pour récupérer notre travail et reformuler le tout à la sauce IA, nous revoilà pour cette seizième semaine des sélections. Les promotion de printemps continuent de partir mais il reste quelques belles offres pour les retardataires. Voici notre article hebdomadaire, en espérant que vous trouviez votre bonheur dans notre travail réalisé avec nos simples mimines sans aucune intelligence artificielle !

Rift of the NecroDancer

9,75€ au lieu de 19,50€

Pour cette première promotion, nous avons jeté notre dévolu sur Rift of the NecroDancer. Le titre est disponible sur l’eShop à 9,75€ au lieu de 19,50€ (-50%) jusqu’au 26 avril !

Rift of the NecroDancer est la suite du célèbre Crypt of the NecroDancer. Mais alors que le studio aura pu juste recycler le concept, les développeurs proposent un jeu de rythme original, avec une bande-son exceptionnelle qui renouvelle intégralement l’expérience du premier opus. Avec sa vingtaine d’heures de jeu, nous avons un titre que notre testeur a apprécié : il lui a mis la note de 8,3 sur 10 !

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Elderand

3,99€ au lieu de 19,99€

Changement de style avec Elderand, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) ! La promotion se termine le 4 mai.

Le metroidvania nous emmène dans un univers lovecraftien maîtrisé de bout en bout. Le jeu possède un gameplay complet, une narration mystérieuse et soignée, un level design proche de la perfection… Elderand est une vraie pépite indépendante que nous avions noté à 8,7 sur 10 !

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Date Everything!

14,99€ au lieu de 29,99€

Bon, nous l’avouons, Date Everything!, c’est notre pêché mignon. Le jeu est disponible sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) jusqu’au 5 mai !

Attention, le jeu n’est disponible qu’en langue anglaise (!). Date Everything! est un étonnant jeu de drague à l’humour très absurde. Alors que nous sommes payés à rien faire, nous recevons des lunettes qui nous permettent… de draguer les objets du décor ! Sortir avec son micro-ondes, son lit ou même son canard de bain devient possible de ce très amusant jeu. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

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Slay the Princess – The Pristine Cut

12,59€ au lieu de 17,99€

Petite promotion pour un jeu plus qu’intéressant ! Slay the Princess – The Pristine Cut est disponible sur l’eShop au prix de 12,59€ au lieu de 17,99€ (-30%) jusqu’au 24 avril !

Slay the Princess – The Pristine Cut est une expérience unique, qui peut aussi bien vous rebuter que vous intriguer. Ce livre interactif, déconseillé aux moins de 18 ans, nous propose une histoire prenante avec un doublage audio de qualité qui a su séduire notre testeur. Il avait mis la note de 8,4 sur 10 !

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Stray

16,79€ au lieu de 27,99€

Le meilleur pour la fin ? Le prix de ce titre continue de descendre sur Nintendo Switch. Stray est sur l’eShop à 16,79€ au lieu de 27,99€ (-40%) jusqu’au premier mai.

Stray est un platformer (français !) qui nous permet d’incarner un chat. Alors que nous venons de perdre la trace de nos congénères, nous atterissons dans une ville souterraine étrange où vivent des robots… C’est un jeu très agréable peu importe votre âge, qui vous promet de bons moments en compagnie d’un ravissant félin. Nous lui avions mis la note de 7,4 sur 10 à sa sortie sur Switch.

Vous pouvez lire notre test ici.